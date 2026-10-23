Guillermo del Toro apoya quejas a Cinépolis tras el regreso de El laberinto del fauno por sus 20 años

Si Guillermo del Toro no fuera uno de los directores mexicanos más destacados del mundo, seguro sería excelente para el servicio a cliente y luchar por los consumidores, ya que recientemente se hicieron virales sus respuestas a personas que se quejaban sobre su experiencia en Cinepolis.

Y es que en la cadena de cines se reestrenó El Laberinto del Fauno para celebrar su 20 aniversario y la experiencia prometía algo que para muchos usuarios, no se cumplió. En ese sentido, el cineasta terminó por enterarse de toda la situación.

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Guillermo del Toro reacciona quejas a Cinépolis

En la plataforma de X, usuarios comenzaron a arrobar a Cinepolis para hablar de malas experiencias al asistir a las funciones de El Laberinto del Fauno, pues varios señalaron que no recibieron sus lentes 3D para las funciones en dicho formato.

Además, señalaron que varios tampoco recibieron los boletos conmemorativos. Muchas veces, estos mismos se agotan, pero en otras ocasiones el público simplemente no los recibe, según reportes.

Ante esto, Guillermo del Toro reaccionó a varias de las quejas y comenzó a arrobar a Cinépolis en varias de ellas con comentarios como “a ver qué nos dicen”, “esto no debe ser” o “Cinepolis, ¿nos ayudan?“

@Cinepolis @Alejandro_Ramz Pues parece que hay “Huachicol” de lentes y tarjetas… @konejork y Fizzy- por favor exactamente en que ciudad y que cine paso esto?? https://t.co/3TIMBm62Mn — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 22, 2026

En un momento en particular, comentó “pues parece que hay “Huachicol” de lentes y tarjetas… Y Fizzy- por favor exactamente en qué ciudad y qué cine pasó esto", cuestionó al final al usuario en redes sociales.

Tras esto, Cinépolis respondió a uno de los comentarios de Del Toro y le dijeron “gracias por tu mensaje. Estos boletos son edición especial y un obsequio de Cinépolis, por lo que son limitados. Reviso la existencia actual en cada cine y le doy seguimiento”, contó.

El director de Frankenstein reaccionó con una respuesta a la cadena de cines, en la que contó que se van a imprimir nuevos boletos y agregó que su intención es permanecer atento para que el público que vaya a ver su película tenga una experiencia grata.

Se van a imprimir nuevos boletos- y si- es verdad- estoy cuidando la experiencia de los espectadores rn mi país. Con mucho gusto. https://t.co/XkUelzmG2M — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 23, 2026

“Es verdad, estoy cuidando la experiencia de los espectadores en mi país. Con mucho gusto”, declaró el ganador del Oscar. Algunas reacciones a las declaraciones del famoso fueron las siguientes:

“A Guillermo le ha ido tan bien como director de cine, que ahora puede darse el lujo de trabajar como servicio al cliente en Cinépolis cuando está aburrido”.

“Qué PROFECO ni qué nada, el mero Guillermo del Toro anda resolviendo”.

“Esos boletos ‘edición especial’ se los van a quedar los empleados y después los revenden en fb”.

“Señor Guillermo yo no alcancé boleto conmemorativo, los de Mitikah se los apañaron todos”.

“Eres lo más respetable que ha tenido el cine mexicano en toda su historia. Gracias”.

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