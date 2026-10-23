Versión Impresa, 23 de Octubre 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Escala controversia por ligas con proveedores Abarcan 4.6 millones de m2 CSP denuncia manejos fraudulentos Comparece Pablo Vázquez Macron endurece controles Rays vs Brewers en Serie Mundial Efectos de la crisis climática
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Anuncia CSP 20 parques industriales con inversión de 763 mdd
La Modalidad 40 prendió focos rojos de la ASF y alentó mercado de abusos
SSC destaca baja de delitos y mayor control de penales
Francia: desafían marchas endurecimiento de Macron
Arranca Serie Mundial con 4 mexicanos por el título
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méxico
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