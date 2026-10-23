Milei declara terroristas a 2 cárteles mexicanos

El presidente Javier Milei, durante un discurso en París, el pasado 1 de octubre.

El gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, declaró como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa (CS) y La Nueva Familia Michoacana (LNFM), de México, así como a tres agrupaciones de Colombia y Ecuador, con lo que podrá aplicar restricciones financieras y operativas contra estas estructuras criminales.

La medida también incluye a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a Los Tiguerones, de Ecuador. El Ministerio de Seguridad Nacional y la Cancillería formalizaron las designaciones mediante la Resolución Conjunta 5/2026, publicada este 22 de octubre en el Boletín Oficial.

Las cinco organizaciones serán incorporadas al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), herramienta que permite detectar operaciones sospechosas, congelar activos e intercambiar información con autoridades extranjeras.

El Dato: Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, explicó que la decisión se debió al acuerdo del Escudo de las Américas, en el que participan 19 países.

De acuerdo con la Presidencia argentina, el Cártel de Sinaloa participa en narcotráfico, contrabando y secuestros extorsivos. El gobierno destacó que Estados Unidos y otros países ya lo habían clasificado como organización terrorista.

La Nueva Familia Michoacana fue señalada por tráfico internacional de drogas y minería ilegal, además de su expansión regional.

En tanto, a Los Tiguerones, surgidos en Ecuador en 2020 tras una división de Los Choneros, se les atribuyen actividades de narcotráfico y asesinatos por encargo. La resolución también incluye sus facciones Los Fénix y Los Igualitos.

En el caso de Colombia, la designación comprende al ELN y las FARC-EP, incluidas estructuras del Estado Mayor Central (EMC), el GAO-R y distintos bloques y frentes, entre ellos el Frente 18.

El del presidente Javier Milei les atribuyó acciones armadas y violaciones a los derechos humanos.

24 Grupos criminales combatirán el Escudo de las Américas

La administración de Milei argumentó que la capacidad de estas organizaciones para operar fuera de sus países de origen representa un riesgo para Argentina. Los informes que sustentan las designaciones son reservados y fueron elaborados por dependencias de Seguridad Nacional y Relaciones Exteriores.

La decisión se suma a otras medidas contra grupos criminales. El 26 de marzo de 2026, Argentina declaró organización terrorista al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que atribuyó operaciones en diversos países, incluido su territorio.

En agosto incorporó a Los Chone Killers, de Ecuador, señalados por extorsión, sicariato y tráfico de drogas, así como por sus presuntos vínculos con cárteles mexicanos.

En febrero de 2025, el gobierno incluyó al venezolano Tren de Aragua en el registro y, el 26 de agosto, clasificó como terrorista al Cártel de los Soles, al que relacionó con narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales.

La política también alcanza a organizaciones de Medio Oriente. Argentina incorporó a Hamás al RePET en julio de 2024 y, en enero de 2026, extendió la clasificación a capítulos de la Hermandad Musulmana en Líbano, Egipto y Jordania. Tres días después, incluyó a la Fuerza Quds, unidad de la Guardia Revolucionaria iraní, y a 13 personas vinculadas con ella. La Presidencia recordó los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994.

Con las nuevas designaciones, Argentina busca impedir que estas organizaciones financien operaciones o establezcan redes criminales. La resolución fue firmada el 21 de octubre por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno.