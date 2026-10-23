…Y ella se aferra: “No vamos a claudicar”

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguró que no cederá ante presiones ni abandonará sus responsabilidades por los señalamientos de presuntas irregularidades administrativas y posibles conflictos de interés relacionados con proveedores del organismo. Lo anterior, luego de que representantes de partidos de oposición pidieran su salida del cargo.

Durante la sesión del Consejo General, Taddei Zavala defendió la actuación del instituto y advirtió que las críticas no deben convertirse en disputas personales ni desviar al organismo de sus funciones esenciales: “No vamos a claudicar ante presiones, descalificaciones, ni ataques. Tampoco vamos a abandonar nuestras responsabilidades para entrar en disputas personales”.

La funcionaria reconoció que la fiscalización y el escrutinio público son necesarios, pero cuestionó los señalamientos que, dijo, pueden debilitar la confianza ciudadana en la autoridad electoral antes de que se comprueben las acusaciones.

“La crítica es legítima. La fiscalización es necesaria. Nadie, absolutamente nadie, está por encima del escrutinio público, pero una cosa es cuestionar con hechos y otra muy distinta es pretender debilitar la confianza en una institución mediante afirmaciones que deben comprobarse”, expresó Taddei Zavala.

Sobre las dudas relacionadas con el uso de recursos públicos, la consejera presidenta aseguró que entregará la documentación que respalda las acciones del INE para que las instancias correspondientes revisen los hechos: “Habremos de entregar la información que yo estoy segura de que se encuentra debidamente acreditada a cada una de las acciones que realiza este instituto”.

También sostuvo que el organismo ha enfrentado cuestionamientos en distintos momentos y que la controversia actual no impedirá que continúe con sus tareas rumbo a las elecciones de 2027.

“Este instituto es mucho más grande que cualquier persona, que cualquier coyuntura y que cualquier controversia”, afirmó la presidenta del INE.

Reiteró que el instituto mantendrá sus actividades mientras se revisan los señalamientos y defendió la capacidad del organismo para cumplir con sus obligaciones electorales. “El INE está de pie, está trabajando y está fuerte, y así llegará a las elecciones cumpliendo su deber con México”, agregó.

La consejera presidenta pidió a los partidos que se condujeran “con altura de miras” y los exhortó a que “defiendan sus posiciones, defiendan sus ideas, utilicen los cauces legales, pero no conviertan a la autoridad electoral en el adversario que necesitan para sus contiendas”.