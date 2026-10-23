CIA frenó captura de El Chapo tres meses después de su fuga

La recaptura de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, pudo ocurrir el 2 de octubre de 2015, apenas tres meses después de su segunda fuga del penal del Altiplano. Sin embargo, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos pidió frenar el operativo porque dos ciudadanos de ese país se encontraban en el predio en donde las autoridades mexicanas habían localizado al líder del Cártel de Sinaloa.

Tras aquel episodio, las autoridades mexicanas perdieron buena parte del apoyo de inteligencia estadounidense y debieron reconstruir la búsqueda durante los tres meses siguientes. Una fuente de seguridad describió las consecuencias de esa decisión con una sola frase: “Nos dejaron ciegos y solos”.

El episodio es uno de los hallazgos de la investigación que realizó el equipo de Héctor Laso y Samuel Adam para Operación Cisne Negro, documental de N+ Docs que llegará a la plataforma ViX el próximo 27 de octubre. La producción reúne más de 40 minutos de material audiovisual inédito, testimonios de protagonistas y documentos oficiales que permiten reconstruir aspectos hasta ahora desconocidos de la persecución del capo del narcotráfico.

El Dato: La serie llega después de que Netflix estrenara hace unos meses la película La Captura, sobre este mismo hecho.

Con dos capítulos de una hora, la serie recorre los seis meses transcurridos entre la fuga de Guzmán Loera el 11 de julio de 2015 y la detención del 8 de enero de 2016. Uno de sus principales aportes es la reconstrucción de las seis horas que abarcaron desde el inicio del operativo Cisne Negro hasta la entrega del narcotraficante a las Fuerzas Armadas, un periodo del que faltaban registros públicos sobre varios momentos decisivos.

En esa reconstrucción destacan los videos de las cámaras de vigilancia del Hotel & Suites Doux, donde policías federales mantuvieron bajo custodia a Guzmán Loera antes de entregarlo a elementos de las fuerzas armadas. Las grabaciones muestran minutos de aquel encuentro que hasta ahora permanecían fuera de la historia conocida, al grado de que incluso altos mandos de seguridad de aquella época desconocían su existencia.

Otra de las revelaciones surge del testimonio en primera persona de uno de los policías que participó directamente en la captura. Su relato permite conocer cómo transcurrieron los momentos posteriores a la persecución naval y las circunstancias en las que los agentes encontraron al fugitivo.

La investigación también recupera la declaración de un monitorista del Altiplano que presenció la evasión desde las cámaras de seguridad. Su testimonio permitió establecer que el personal encargado de vigilar las imágenes no contaba con audio, un detalle que ayuda a comprender por qué no reaccionó ante lo que ocurría en el túnel durante aquella noche.

Para reconstruir estos hechos, Adam y Laso consultaron más de 100 documentos oficiales y judiciales, revisaron unas 12 mil páginas y entrevistaron a más de 60 personas, entre testigos, funcionarios y participantes de los operativos.

El resultado incorpora las voces de 24 protagonistas, algunas bajo anonimato, además de videos de la entonces Agencia de Investigación Criminal que nunca llegaron al conocimiento público. Según el avance difundido esta semana, el programa incluirá entrevistas con el expresidente Enrique Peña Nieto y Alfonso Navarrete Prida.