La integración económica no implica ceder la soberanía: CSP

La Jefa del Ejecutivo, ayer, en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la integración económica de América del Norte debe fortalecerse sin que México ceda soberanía ni integridad territorial, pues no aceptará condiciones de subordinación.

Durante su conferencia, fue cuestionada sobre los planes de Estados Unidos para aumentar su producción, reducir la dependencia de Asia y competir con China en los mercados internacionales.

Sheinbaum Pardo consideró legítimo que su homólogo estadounidense, Donald Trump, busque impulsar la producción de su país, pero recordó que México, EU y Canadá han construido una integración económica que beneficia a los tres.

Por ello, sostuvo que la región debe cooperar para competir con otras economías, en lugar de aislar sus mercados.

El Dato: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó que México crecería 1.3% en 2026 y 1.9% en 2027. Para Centroamérica y México, la previsión de 2027 es 2.2%.

“Es mucho mejor trabajar juntos para competir con otras regiones a quererse aislar”, afirmó.

La mandataria señaló que la integración permite que los empleos creados en México también beneficien a EU y Canadá, por lo que pidió colaboración con respeto a la soberanía e integridad territorial de cada nación. “Eso significa que no ha sido uno en contra del otro, sino que la creación de empleos en México también genera creación de empleos en Estados Unidos o en Canadá... deberíamos trabajar como región”, comentó.

La jefa del Ejecutivo reiteró que su Gobierno no busca un conflicto con el vecino del norte, sino acuerdos que beneficien a ambos países sin comprometer la soberanía ni la integridad territorial de México. Dijo que deben priorizar el bienestar de la población y los intereses nacionales.

Afirmó que nuestra nación ha conseguido condiciones competitivas gracias a decisiones tomadas con “cabeza fría” ante las diferencias con Washington.

Añadió que no considera necesario responder a todas las declaraciones estadounidenses, algunas vinculadas, dijo, con la contienda electoral.

Insistió en que los tres países deben aprovechar sus capacidades productivas para competir con Asia, en particular con China, en lugar de fragmentar sus mercados. Recordó que sus vínculos productivos anteceden a los tratados comerciales y abarcan empresas estadounidenses, manufactura y maquila en México.

Sheinbaum destacó que el Indicador Oportuno de Actividad Económica reportó un crecimiento de 3.7 por ciento para México, cifra que, afirmó, coincide con su previsión de mejores condiciones económicas durante la segunda mitad del año.

Atribuyó avances al impulso de la política industrial y al fortalecimiento del mercado interno. Dijo que el Plan México promueve la sustitución de importaciones y la creación de empresas para aumentar la producción nacional y reducir la dependencia de bienes extranjeros.

Además, señaló que la integración debe fortalecer la producción y generar empleos sin renunciar a la soberanía. Defendió la coordinación comercial para mejorar la posición frente a otras regiones.

Añadió que el crecimiento debe impulsar la industria nacional y el mercado interno, además de reducir la dependencia de productos importados. Así, México puede aprovechar el comercio regional sin comprometer sus intereses ni su autonomía. “Hay política industrial y hay avances muy, muy importantes en medio de una situación internacional que no es sencilla”, aseguró.