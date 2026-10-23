Congreso busca revisar ajustes en pensiones

El Senado de la República revisará los cambios a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para determinar si requieren modificaciones a la Ley del Seguro Social, mientras legisladores de Morena plantearon que el director del organismo, Zoé Robledo, o los funcionarios responsables expliquen ante la Cámara alta los alcances de las nuevas disposiciones.

El presidente de la mesa directiva, Higinio Martínez, informó que el tema está bajo análisis, mientras que Alfonso Cepeda Salas, presidente de la Comisión de Seguridad Social, consideró que discutirlo en el Congreso daría mayor legitimidad a los cambios, aunque pidió cuidar que no se afecten los derechos de los trabajadores que buscan incrementar su pensión.

“Estamos revisando exactamente qué alcances tiene este anuncio, si tiene que ver con una modificación legal, eso corresponde entonces al Senado y a la Cámara de Diputados”, declaró Martínez Miranda, al ser cuestionado sobre los señalamientos de abogados laboralistas que advierten posibles contradicciones entre el acuerdo del Consejo Técnico del IMSS y la legislación vigente.

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El Dato: El diputado panista Héctor Saúl Téllez calificó de apresurada la decisión y adelantó que habrá una lluvia de amparos de quienes vean restringidos sus derechos ganados.

El senador evitó adelantar una postura sobre la legalidad de las modificaciones y sostuvo que primero deben conocerse sus implicaciones, “más ahora que están agitadas las aguas en el IMSS, mejor revisarlo bien”.

Consultado por separado, Cepeda Salas reconoció que la Presidencia podría tener facultades para establecer los cambios mediante decreto, “sin embargo, le daría mucha mayor legitimidad el que pasara por la Cámara de Diputados y luego por la de Senadores”.

Indicó que Robledo podría comparecer para detallar las nuevas condiciones o enviar a los funcionarios encargados. Sobre las inconformidades de los trabajadores, afirmó que, según la información que tiene, los cambios no tendrían efectos retroactivos.

“Obviamente alguna gente se siente lastimada porque se cancele, pero no tiene retroactividad y hasta donde entendemos sería a partir del momento”, dijo.

Cepeda consideró que la revisión debe analizar tanto el posible uso de esta modalidad para elevar pensiones mediante aportaciones concentradas en los años previos al retiro, como los casos de quienes incrementaron sus cuotas para obtener una jubilación mayor.

“Creo que sí debería revisarse”, señaló. No obstante, advirtió que los ajustes también podrían perjudicar a quienes aumentaron sus aportaciones para mejorar sus ingresos durante el retiro.

Vinculó la discusión con la necesidad de garantizar la viabilidad financiera del instituto y mejorar los servicios, como la atención de especialistas, el abasto de medicamentos y las consultas médicas: “En el mundo hay problemas para sostener las pensiones y jubilaciones porque cada vez somos menos aportantes”.

Congreso busca revisar ajustes en pensiones ı Foto: Especial

Ninguno de los dos legisladores confirmó una fecha para la eventual comparecencia de Robledo ni adelantó si la Cámara alta promoverá cambios a la legislación. Ambos coincidieron en revisar los alcances de las modificaciones antes de definir las acciones que correspondan.

Por separado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respaldó las modificaciones a la Modalidad 40 del IMSS y planteó darles congruencia normativa mediante su armonización con la ley.

Informó que su bancada estudia la posibilidad de impulsar adecuaciones legales para establecer disposiciones de carácter general y obligatorio, aunque no anunció una iniciativa ni un calendario para presentarla.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) consideró correcta la decisión y sostuvo que deben profundizarse las investigaciones sobre las irregularidades. Aseguró que los derechos laborales son irrenunciables.