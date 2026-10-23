Audiencias del caso Jáuregui

Y nos cuentan que ayer un juez local en Chihuahua determinó vincular a proceso al exfiscal de la entidad, César Jáuregui, por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, pero no por el de coalición de servidores públicos. Nos recuerdan que este caso es distinto al que lo tiene actualmente en el penal del Altiplano, donde se le dictó prisión preventiva por traición a la patria. Es sabido que en el ámbito local incluso ya se había determinado que enfrentara el juicio en libertad. Ahí, la fiscalía estatal lo acusa de omisiones en la cadena de mando en el operativo, en el cual participaron agentes de la CIA, realizado en la comunidad de El Pinal, y que terminó en el desmantelamiento de un narcolaboratorio. El exfuncionario —que ha tenido el apoyo de panistas, aunque no de la mandataria estatal, Maru Campos— tendrá este sábado la audiencia federal en la que se determinará si lo vinculan a proceso, pero por el delito de traición a la patria, por haber permitido que los agentes estadounidenses participaran en la acción policiaca referida. Atentos.

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