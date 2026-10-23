Con la novedad de que concretó su salto del Partido Verde a Morena Jasmine Bugarín, recién designada por el guinda como su coordinadora de la defensa de la transformación y la soberanía en Nayarit —por lo cual en un momento posterior será presentada como candidata a la gubernatura—. El brinco, nos comentan, además de por convicción y “decisión personal”, como se destacó en la conferencia en la que estuvieron la coordinadora y la jefa del morenismo a nivel nacional, Ariadna Montiel, ayuda a equilibrar un poco el tablero de las designaciones, en el que el Verde pese a tener una mucho menor fuerza política, salió ganón, al hacerse de cuatro coordinaciones nacionales. Por lo pronto, la decisión de Bugarín agradó bastante a Ariadna, según se pudo apreciar. “Ya la afiliamos, va a estar con nosotros y le agradezco que tenga esa decisión, porque cada que llega alguien tan bueno como ella, a nosotros nos engrandece como proyecto y como movimiento… Bienvenida, bienvenida, bienvenida!”. Qué tal.