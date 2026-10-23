El caso Taddei, como olla exprés

Y el asunto que tiende a llenarse de presión como olla exprés es el de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei. Al menos ése fue el pulso de quienes presenciaron la sesión de consejo general en la que, como era de esperarse, esa controversia afloró. La consejera, sobre la que en diversas publicaciones periodísticas se han señalado ligas que presuntamente tendría con proveedores del instituto, ha evitado dar explicaciones o responder preguntas al respecto. Y aunque, nos dicen, los cuestionamientos se han hecho a decisiones tomadas durante su gestión, ella ha contestado que el ataque es contra toda la institución y ha enderezado señalamientos hacia los actores políticos que han hecho eco de las investigaciones periodísticas y videos. Entre quienes han seguido el tema de cerca, hay quien considera que la apuesta de Taddei parece apuntar a que el asunto se dirima por un canal institucional de tránsito lento. Sin embargo, por la presión que tiende a acumular no hay visos de que por ese canal quepa. Pendientes.

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