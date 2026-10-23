Los llama la Modalidad 40

Y son los diputados y senadores los que insisten en subirse al tema de los ajustes a la Modalidad 40, el esquema recién ajustado por el Consejo Técnico del IMSS, que permitía a trabajadores sin empleo seguir cotizando para, a largo plazo, incrementar el monto de sus pensiones al llegar a la edad de retiro. Fue el morenista Alfonso Cepeda el que ayer avaló la solicitud que hicieron legisladores de oposición para que del Instituto acudan a la Cámara alta a explicar la decisión tomada que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Nos dicen que el también dirigente magisterial buscó no verse confrontativo al señalar que “nosotros sentimos que hay facultades de parte de la Presidencia de la República para que pueda ser mediante un decreto”. Sin embargo, enseguida apuntó que “le daría mucha mayor legitimidad el que pasara por la Cámara de Diputados y luego por la Cámara de Senadores o viceversa. Desde la Presidencia, como sea, se aclaró que hasta que haya un estudio de los efectos de la Modalidad 40 se tomará una eventual decisión sobre una posible ruta legislativa.

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