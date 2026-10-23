Ven merma en las marchas del Seguro Social

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que disminuyó la cantidad de trabajadores del IMSS en las movilizaciones ante la nueva propuesta de incremento salarial de ocho por ciento y, además, explicó que le corresponde a los 400 mil integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social determinar la salida o continuidad de su dirigente, Rafael Olivos.

La mandataria recordó que, desde el sexenio pasado, México cuenta con el andamiaje legal que dio base a los trabajadores para que ellos elijan a sus dirigentes sindicales a través del voto directo en sus respectivos congresos, por lo que esta exigencia no puede ser atendida por el Gobierno.

“Le corresponde a los trabajadores, no le corresponde a la autoridad… No le corresponde ni al director del IMSS ni a la Presidenta de la República. Y en todo caso, le corresponde a los trabajadores. Y hay sus mecanismos, si no están de acuerdo con una dirigencia sindical, de cómo cambiar a la dirigencia; o si están de acuerdo, cómo se mantiene”, declaró.

El Dato: Disidentes del Seguro Social bloquearon de manera intermitente la avenida Paseo de la Reforma. Reportaron citatorios para comparecer ante la Comisión de Honor y Justicia.

Respecto al aumento salarial de ocho por ciento que se propuso el miércoles, comentó que se trata de un “esfuerzo muy grande” por parte del Seguro Social, que buscó la forma de eficientar y reducir gastos en otras áreas para incrementar la percepción económica de su personal.

También destacó que el Gobierno respondió a la demanda, luego de que los trabajadores rechazaron el primer incremento sugerido y se sometió a una nueva valoración.

“Esto es un esfuerzo muy grande que está haciendo el IMSS, de reorganización, de eficiencia. Entonces, ese es un tema. Que la verdad, díganme en qué otro país del mundo se resuelven así las cosas. Muchas veces impera el autoritarismo: ‘No, ya dije que es 2.9 el aumento salarial y se acabó’. No. Se hizo una consulta y los trabajadores dijeron ‘no’”, declaró.

Resaltó que la atención no sólo ha sido en torno al salario, sino también en atención a las quejas por las condiciones laborales, para lo cual fue que se ordenó la revisión directa de cada uno de los hospitales, a lo cual se suma la contratación del personal que llegó para la atención a la pandemia de Covid-19.

“Y todo dentro del marco de un ejercicio responsable del presupuesto. Entonces, aquello en donde hay que mejorar, pues hay que mejorar”, sostuvo.

Por otro lado, criticó que políticos de oposición intentaran sumarse a la movilización del personal y que emprendieran una “campaña” para sumar críticas a su gobierno, lo cual calificó como un “oportunismo político absurdo y ridículo”.

“Ahora, la tercera ya es la campaña de propaganda que aprovechó —lo que siempre decimos— la botiza de la derecha internacional y de medios de comunicación de aquí, que la mitad inventa. Bueno, hasta fotografías inventaron. Inventaron… Y también temas que salieron de denuncia de algún trabajador, que después se dijo que ‘nosotros decíamos que los trabajadores del IMSS eran culpables del desabasto’. Falso”, dijo.

La jefa del Ejecutivo federal consideró que este episodio dejó enseñanzas al gobierno, en el que se reconocieron y atendieron las demandas tomadas como legítimas por parte de los trabajadores, pero también se separó de aquello que se consignó más como una campaña contra el Gobierno.

...Y revela que la CTM le pidió elegir a su dirigente

| Por Yulia Bonilla |

Durante su conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum reveló que meses antes de la última renovación de la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), actualmente encabezada por Tereso Medina Mora, varias personas le pidieron decidir quién quedaría al frente, a lo cual se negó.

Compartió que hubo quienes se acercaron previo a la elección de la dirigencia para que ella guiara la definición, porque la central obrera ha estado acostumbrada a someterse a la voluntad presidencial.

“Les conté aquí que hace poco se eligió, por los trabajadores, al dirigente de la CTM. Meses antes vinieron a decirme algunas personas: ‘Oiga, decida usted quién quiere que sea, porque la CTM está acostumbrada a que lo que diga el Presidente —en este caso la Presidenta—‘. No crean que fue una persona, fueron varias personas”, dijo.

90 Años de existencia tiene la confederación de trabajadores

La mandataria argumentó que rechazó intervenir en esta designación, al cuestionar qué caso tendría, si para eso se emprendió una transformación en el país.

“¡¿Cómo voy a andar decidiendo yo quién va a ser el dirigente de la CTM?! Eso lo deciden los trabajadores; pues si no, ¿qué transformación hubo?”, expresó.

Además, subrayó que este tipo de cargos deben cumplir con los principios de humildad, pues la lucha para que los trabajadores eligieran a sus líderes tomó varios años.

“Los puestos de elección popular, particularmente la Presidencia de la República, hay que ejercerlos con mucha humildad. Primero, en el marco, es decir, sin violar la Constitución y las leyes, que es lo que uno jura, respetando la Constitución y las leyes.

“Pero, en segunda, hay que ejercerlo entendiendo que uno está encabezando un proceso de transformación, no ejerciéndolo con el poder que te puede dar la silla presidencial. No. Si luchamos tantos años porque los trabajadores eligieran a sus propios dirigentes, ¡¿cómo es que ahora vas a hacer ‘el dedazo’?! Pues no”, sostuvo.