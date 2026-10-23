Municipales, 5 de cada 10 policías asesinados

Entre octubre de 2024 y 2026 suman al menos 665 agentes de seguridad pública asesinados, de los cuales 54 por ciento es del ámbito municipal; es decir, cinco de cada 10 policías.

De acuerdo con un informe de la organización Causa en Común, de los 665 policías asesinados 360 son adscritos al ámbito municipal; 220, al ámbito estatal y 85, al federal.

La organización señala que la fragilidad institucional, debido al recorte de presupuesto a seguridad, incrementa la vulnerabilidad de los policías frente a la delincuencia.

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Con respecto al presupuesto asignado a la seguridad pública en México, éste se distribuía a través de tres fondos: el FASP y el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun); éste último reemplazado en 2016 por el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

El Dato: EL FORTASEG estuvo en funciones de 2016 a 2020 y aplicó una bolsa de recursos federales de aproximadamente 28 mil millones de pesos en total.

Sin embargo, el Fortaseg fue eliminado en 2021 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que implicó la suspensión de recursos federales destinados a las policías municipales.

Fue hasta 2023 que se creó un nuevo fondo en sustitución del Fortaseg, el FOFISP, el cual representa una cuarta parte de los recursos del Fortaseg.

La eliminación del Fortaseg implicó una drástica disminución de los recursos federales destinados a seguridad pública en perjuicio, principalmente, de las policías municipales.

Aunado a esto, los incrementos al FOFISP y al FASP “han sido marginales”, ya que en 2026, al primero se le asignaron mil 166 millones de pesos y al segundo, nueve mil 951 millones de pesos.

Ambas cantidades representan un aumento de apenas cuatro por ciento con respecto a las cantidades que les fueron asignadas un año antes, en 2025.

87 Agentes municipales han sido asesinados durante 2026

Otro de los puntos que analiza el estudio es el estado de Fuerza de las policías y se menciona que al cierre de 2024 existían un total de 166 mil 224 policías municipales en México, seis por ciento menos que los registrados dos años antes, y la cifra más baja desde 2010.

Según la organización, la disminución en el estado de fuerza de las policías municipales coincide con la eliminación del Fortaseg en 2021, que contribuía en buena medida a su financiamiento.

“El estado de fuerza debería adecuarse a las necesidades y particularidades de cada contexto local. En distintos momentos, particularmente desde 2018, el Gobierno federal ha utilizado como referencia la cifra de 1.8 policías por cada mil habitantes para fijar el estado de fuerza policial ideal en las entidades.

“Sin embargo, este número no corresponde a un estándar, sino a un promedio estimado con base en algunos estudios internacionales.

“Convertirlo en una meta nacional resulta absurdo, pues el número de policías requerido depende de factores locales, como el contexto delictivo y la densidad poblacional”, dice el documento.

En ese sentido se menciona que el incremento del estado de fuerza es insuficiente mientras persista “una alta rotación de personal y no exista un sistema de carrera funcional”, problemáticas que persisten en la mayoría de las corporaciones estatales. Además, sólo 17 policías estatales han constituido formalmente su servicio profesional de carrera, mientras que el resto continúa sin los instrumentos normativos básicos para regularlo.

A la escasez de personal e inexistencia del sistema de carrera policial, se suman las deficiencias en materia de formación en la mayoría de las policías estatales.

Causa en Común también destacó que la mayoría de las policías municipales carecen de información sobre un régimen disciplinario, el cual debería establecer normas claras sobre la conducta policial, así como mecanismos de investigación y sanción interna de conductas indebidas cometidas por el personal.

A ello, se suma la falta de protocolos de alerta temprana para la prevención de conductas indebidas y lineamientos para la recepción de quejas internas. Todo ello, reitera el documento de Causa en Común, limita seriamente la capacidad de las corporaciones para prevenir y sancionar conductas indebidas.

En materia de certificación, de acuerdo con el estudio en 2024, 70 por ciento de los policías estatales y 57 por ciento de los municipales contaron con Certificado Único Policial (CUP) vigente.

Uno de los aspectos que destaca es “la incierta efectividad de las evaluaciones de control de confianza”, ya que a través de solicitudes de información a las 32 policías se detectaron pocas bajas asociadas a la no aprobación de estas evaluaciones.