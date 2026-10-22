María Dolores del Río respalda a Lorenia Valles para coordinar la Transformación en Sonora

Lorenia Valles recibe respaldo en Hermosillo para encabezar la defensa de la Transformación y la soberanía nacional en Sonora.

La coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, Lorenia Valles Sampedro, sostuvo un encuentro en la ciudad de Hermosillo con la estructura política de la Cuarta Transformación convocada por María Dolores del Río Sánchez.

En la reunión celebrada este jueves 22 de octubre de 2026, Valles Sampedro agradeció el respaldo recibido por la ciudadanía sonorense y afirmó que asumir dicha coordinación representa la responsabilidad de mayor dimensión en sus 30 años de trayectoria en la lucha por la democracia y la justicia social.

Durante su intervención, la coordinadora estatal enfatizó que el movimiento político responde a un esfuerzo de carácter colectivo integrado por la ciudadanía. Explicó que a los defensores del proyecto los une el humanismo mexicano, con el propósito de extender el bienestar, ampliar la cobertura de los programas de apoyo social e impulsar el crecimiento de la clase media en la entidad.

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En ese contexto, la funcionaria instó a los colaboradores a trabajar de manera conjunta para resguardar el legado de Andrés Manuel López Obrador, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Alfonso Durazo Montaño, con el fin de consolidar la siguiente etapa de la Cuarta Transformación en territorio sonorense bajo el principio de servicio.

Por su parte, María Dolores del Río Sánchez manifestó de forma pública su respaldo a Lorenia Valles para encabezar los trabajos de organización territorial en los 72 municipios que integran el estado de Sonora. El pronunciamiento se dio en el marco de un reconocimiento recíproco entre ambas participantes del proceso interno para dar continuidad al proyecto político.

Para finalizar la jornada, Del Río Sánchez hizo entrega a Valles Sampedro del informe correspondiente a las asambleas tituladas “Por la defensa de la Transformación y la soberanía Nacional”, las cuales encabezó de forma previa en 22 municipios de la entidad para recopilar las propuestas de los habitantes de la región.

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JVR