Ariadna Montiel presenta a Lorenia Valles como coordinadora de Morena en Sonora

En una asamblea informativa con militantes y simpatizantes de Morena, la dirigente nacional, Ariadna Montiel Reyes, presentó a Lorenia Valles Sampedro como coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora.

Durante su intervención, Valles Sampedro mencionó la fortaleza de la estructura de morena en Sonora y se comprometió a fortalecer la organización territorial en el estado.

“Nuestro movimiento va muy bien en Sonora y en el país. Aquí morena cuenta con 1,600 comités seccionales, 72 consejos municipales y 245 mil personas afiliadas. Agradezco su confianza y asumo la responsabilidad de esta coordinación estatal para continuar con el legado de bienestar de la Cuarta Transformación. Invito a todas y todos, fundadores, cuadros políticos, militantes y simpatizantes a seguir recorriendo el estado, casa por casa, para informar a la gente sobre los logros de nuestro movimiento y trabajar en la organización territorial” Lorenia Valles Sampedro, coordinadora de Morena en Sonora



Lorenia Valles Sampedro, coordinadora de Morena en Sonora. ı Foto: Cortesía

Asimismo, la coordinadora estatal se comprometió a trabajar defendiendo los principios y el legado de los referentes de la Cuarta Transformación.

“Refrendo mi compromiso de cuidar el legado de Andrés Manuel López Obrador, así como de la primera mujer presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Refrendo mi compromiso de hacer valer los principios de ‘no mentir, no robar y no traicionar’. Refrendo mi compromiso para que morena continúe siendo la esperanza de México y el bienestar para la gente. Y refrendo mi compromiso de garantizar que en Sonora se construya en segundo piso de la Cuarta Transformación”, afirmó.

Al centro, Lorenia Valles Sampedro, coordinadora de Morena en Sonora. ı Foto: Cortesía

Finalmente, Ariadna Montiel reconoció el liderazgo de Lorenia Valles como coordinadora de la Transformación y celebró la asistencia de quienes participaron en el proceso interno para la Coordinación Estatal.

“Reconozco que estén aquí los dirigentes políticos del estado, así como las y los compañeros que participaron en el proceso interno para la designación de la Coordinación Estatal, quienes entendieron que lo más importante es el proyecto y pusieron el ejemplo a los compañeros de todo el país al priorizar la unidad por la transformación y el compromiso con el pueblo”, dijo.

“Nosotros representamos la Cuarta Transformación de la República y nuestra responsabilidad es nunca dejar de caminar con el pueblo, quien tomó la decisión de que Lorenia Valles sea la coordinadora estatal de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional y debemos luchar unidos para que continúe la transformación de la vida pública de Sonora y de México” Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena



Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena. ı Foto: Cortesía

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