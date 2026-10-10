Lorenia Valles rinde protesta como coordinadora estatal de la Transformación de Morena en Sonora

Lorenia Valles Sampedro rindió protesta como coordinadora de Morena en Sonora, el 10 de octubre de 2026.

Lorenia Valles Sampedro rindió protesta este sábado como coordinadora estatal de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Sonora.

“Estoy muy agradecida con nuestro movimiento por la confianza para seguir construyendo la transformación en Sonora. Es la tarea más grande que he tenido en mis 30 años de lucha por la justicia social y la democratización del país, de caminar bajo la brújula del humanismo mexicano. ¡No les voy a fallar!”, manifestó en el marco de la octava sesión Ordinaria del Consejo Político Nacional de Morena, que tuvo lugar en el World Trade Center Ciudad de México.

Al centro, Lorenia Valles durante la octava sesión Ordinaria del Consejo Político Nacional de Morena. ı Foto: Cortesía

“La presidenta nacional Ariadna Montiel y el presidente del Consejo Nacional, el gobernador Alfonso Durazo, se expresaron claramente sobre la importancia de la unidad para mantener el rumbo de nuestro movimiento. Entre las y los aspirantes a las coordinaciones territoriales, dirigentes, militantes y simpatizantes. Entre morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México como aliados de la transformación. Todas y todos sumamos a las causas del pueblo”, continuó Lorenia Valles.

Finalmente, la coordinadora estatal celebró la fortaleza de la llamada Cuarta Transformación y reiteró el llamado a continuar con el legado de la transformación.

“La fortaleza de nuestro movimiento está en la capacidad organizativa del pueblo, en el liderazgo de nuestras y nuestros dirigentes para conducir los destinos de la transformación, y desde luego, en la guía de grandes referentes del humanismo mexicano: el licenciado Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. Nuestra responsabilidad es continuar su legado, que en pocos años ha contribuido al bienestar social y la defensa de la soberanía”, aseveró.

Al centro, la coordinadora estatal de Morena en Sonora, Lorenia Valles Sampedro. ı Foto: Cortesía

cehr