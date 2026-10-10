‘No todos los que ganan sirven a la causa’, advierte Alfonso Durazo a aspirantes de Morena

Mientras el partido enfila a las elecciones de 2027, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo Montaño, advirtió que existen perfiles que no suman al propósito de la llamada Cuarta Transformación, pese a resultar ganadores del proceso interno para definir a sus sus 17 coordinaciones estatales.

Durante la octava sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, el gobernador de Sonora reconoció que “no todos los que aspiran ganan”, pero puntualizó: “no todos los que ganan sirven a la causa fundamental de la transformación”.

En ese sentido, señaló que algunas y algunos aspirantes pueden resultar favorecidos artificialmente en las encuestas al pagar a medios de comunicación para “incrementar ficticiamente su potencial electoral” en lugar de trabajar en territorio.

TE RECOMENDAMOS: En Sesión del Consejo Morena toma protesta a 17 coordinadores estatales y les reitera llamado a la unidad

“Hay quienes arrasan en las encuestas, pero su potencial electoral es producto de un incentivo no deseado y por ello perverso”, alertó Durazo Montaño. “Aquel que en lugar de ir a trabajar a nivel de base se dedica a pagar medios para incrementar ficticiamente su potencial electoral. Ganar así no sirve al movimiento”, sostuvo.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Raz ó n.

cehr