VIII Sesión Ordinaria

‘No todos los que ganan sirven a la causa’, advierte Alfonso Durazo a aspirantes de Morena

Presidente del Consejo Nacional de Morena cuestionó a las y los aspirantes que recurren a pagar a medios de comunicación para elevar artificialmente su posicionamiento

Alfonso Durazo inauguró la octava sesión del Consejo Nacional de Morena.
Alfonso Durazo inauguró la octava sesión del Consejo Nacional de Morena. Foto: Captura de video
Por:
César Huerta

Mientras el partido enfila a las elecciones de 2027, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo Montaño, advirtió que existen perfiles que no suman al propósito de la llamada Cuarta Transformación, pese a resultar ganadores del proceso interno para definir a sus sus 17 coordinaciones estatales.

Durante la octava sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, el gobernador de Sonora reconoció que “no todos los que aspiran ganan”, pero puntualizó: “no todos los que ganan sirven a la causa fundamental de la transformación”.

En ese sentido, señaló que algunas y algunos aspirantes pueden resultar favorecidos artificialmente en las encuestas al pagar a medios de comunicación para “incrementar ficticiamente su potencial electoral” en lugar de trabajar en territorio.

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“Hay quienes arrasan en las encuestas, pero su potencial electoral es producto de un incentivo no deseado y por ello perverso”, alertó Durazo Montaño. “Aquel que en lugar de ir a trabajar a nivel de base se dedica a pagar medios para incrementar ficticiamente su potencial electoral. Ganar así no sirve al movimiento”, sostuvo.

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cehr

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