Morena toma protesta a 17 coordinadores estatales y les reitera llamado a la unidad

La dirigencia nacional de Morena tomó protesta este sábado a las y los 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación designados en días recientes, a quienes, además, les reiteró su llamado a la unidad y a servir al pueblo antes que a intereses personales.

Durante la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, el presidente del Consejo, Alfonso Durazo, invitó al templete y tomó protesta a los 17 designados para coordinar los trabajos del movimiento de la Cuarta Transformación en los estados en donde se votará para renovar gubernatura en las elecciones del próximo año.

Alfonso Durazo inauguró sesión del Consejo Nacional de Morena con discurso en donde llamó a la unidad. ı Foto: Captura de video

Previamente, Durazo Montaño dio un discurso dirigido a la militancia del guinda, incluidos las y los 17 coordinadores, en donde reiteró la importancia de contender en unidad, de forma que se superen las fricciones internas y se antepongan los intereses del pueblo antes que los personales.

“En Morena nadie sobra”, llama Durazo a la unidad tras diferencias por nombramientos de coordinaciones

Durante el discurso que inauguró las actividades de la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo reconoció que los nombramientos de las y los 17 coordinadores estatales provocó fricciones en el movimiento, pero llamó a construir la unidad a partir de “procesar y dialogar” estas diferencias.

Durazo Montaño aseguró que el proceso al que recurrió Morena para designar a los coordinadores suscitó interés pero también “una que otra emoción”.

Alfonso Durazo tomó protesta a las y los 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación. ı Foto: Captura de video

Sin embargo, enfatizó que el movimiento “ha aprendido que la unidad no surge de evitarlas [las emociones], sino de procesarlas, dialogarlas y seguir caminando juntos con serenidad después de haber competido”.

En este sentido, dijo a quienes no fueron elegidos como coordinadores estatales a no asumirse únicamente como “resultados desfavorables”, sino como militantes que aportaron trabajo para fortalecer al movimiento en sus respectivos estados.

“Quienes participaron y no ganaron no deben ser vistos únicamente a través de un resultado desfavorable. Cada una, cada uno aportó organización, experiencia, trabajo territorial y cercanía con la gente y todo eso permanece y cuenta”, expresó.

Finalmente, a las y los 17 coordinadores a quienes tomó protesta este sábado, Alfonso Durazo les recordó que asumen una responsabilidad de “actuar con magnanimidad y caminar juntos” rumbo a 2027.

“Hoy es la hora de actuar con magnanimidad y de caminar juntos en la conformación de 17 coaliciones ganadoras amplias, incluyentes, que integren a todas y a todos los liderazgos, a los equipos de cada aspirante y escuchar a quienes aún no encuentran un espacio de colaboración”, expresó el presidente del Consejo Nacional de Morena.

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