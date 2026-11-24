Aspecto del pleno del Senado de la República, el 28 de octubre de 2026.

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acudirán esta tarde al Senado de la República para reunirse en privado con el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, con el propósito de abordar las reformas al Poder Judicial.

El encuentro está programado para las 17:00 horas en la sala de juntas de la Mesa Directiva. Al concluir, se prevé que los participantes ofrezcan un mensaje a los representantes de los medios de comunicación.

Por parte de la Suprema Corte asistirán su presidente, Hugo Aguilar Ortiz; las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Sara Irene Herrerías Guerra, así como los ministros Arístides Rodrigo Guerrero García y Giovanni Azael Figueroa Mejía.

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El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, el 28 de octubre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

También acudirán Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, y Gilberto Bátiz García, presidente de la Sala Superior del TEPJF.

La reunión se da en el marco de la iniciativa para modificar y perfeccionar la legislación secundaria que permitió instrumentar la reforma judicial, a partir de observaciones realizadas por ministros, magistrados y personal del servicio profesional de carrera.

“Van a presentar una iniciativa que nace desde el propio Poder Judicial”, señaló el coordinador de Morena en entrevista.

¿Cuándo se discutirá y aprobará la iniciativa de reforma judicial?

Mier explicó que la propuesta será elaborada desde los propios órganos judiciales y presentada ante el Senado, que la turnará a la Comisión de Justicia para su análisis.

El senador descartó que los cambios puedan discutirse y aprobarse antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, el próximo 15 de diciembre.

“No, seguramente no. El año que entra”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la iniciativa avance antes de esa fecha.

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MSL