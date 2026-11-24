Ante el crecimiento indiscriminado en la prescripción de inhibidores de GLP-1, que provoca la pérdida acelerada de peso, la Secretaría de Salud advirtió que no cualquier persona puede recibir este medicamento y por ello ya trabaja en la definición de las condiciones para su prescripcion responsable.

El titular de la dependencia, David Kershenobich, señaló que este fármaco no debe de suministrarse a cualquier paciente, sólo por tener un peso ligeramente por encima del adecuado, ya que existen condiciones específicas que se deben de cumplir y sobre éstas trabajará la Secretaría.

“También tenemos los inhibidores que permiten bajar de peso, pero ahí tenemos que tener un programa de educación porque no se trata de que alguien que tiene siete u ocho kg de peso, de sobrepeso, reciba estos medicamentos. Pero sí hay indicaciones francas de quién lo debe recibir y por cuánto tiempo y cómo, y eso lo estamos avanzando”, declaró.

¿Quiénes pueden recibir medicamentos GLP-1 para bajar de peso?

Expuso que ya se tiene listo un programa de enfermedad cardio-renal-metabólica, que atiende la diabetes, la hipertensión y padecimientos cardiovasculares así como renales, bajo el escenario donde 50 por ciento de los pacientes en hemodiálisis son diabéticos.

Enfatizó que el objetivo no sólo es la atención a quienes ya padecen estas enfermedades, sino también prevenir el desarrollo de las mismas dentro de su círculo familiar.

“Estamos por lanzar un programa de salud, de bienestar en donde las personas puedan tener medidas que le permitan prevenir el desarrollo. Por ejemplo, alguien que tiene diabetes en su familia que tiene uno o dos miembros de su familia diabético, pues sabe que va a tener una mayor posibilidad de tener diabetes y requiere medidas de tipo preventivo. Entonces, la prevención es muy importante”, explicó.

Salud busca frenar el uso indiscriminado de medicamentos GLP-1 ı Foto: Gemini

¿Cuántos médicos han sido capacitados en los protocolos de salud?

Dentro del diseño de la prevención ya se ha certificado a más de 80 mil médicos, que están al tanto de los protocolos nacionales de atención médica.

Puntualizó que los días 30 de cada mes, el personal de las instituciones de salud recibirán programas de capacitación de los programas nacionales de atención médica, con lo que se espera reducir los casos de diabetes, hipertensión y enfermedad renal.

“Creo que la una de las cosas más significativas es no nada más que brindemos la atención médica que se requiere, sino que trabajemos mucho en lo que tiene que ver con la prevención”, dijo.

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MSL