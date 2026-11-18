Los brotes de sarampión han encendido las alarmas en los países del continente americano, por lo que incluso la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hizo un llamado para intensificar los esfuerzos contra el sarampión.

La OPS hizo un llamado para que se intensifiquen los esfuerzos para que la transmisión del sarampión se detenga, con la finalidad de encaminarse hacia su eliminación en la región.

Este llamado se hace luego de que se realizara la reunión de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC).

Si presentas fiebre, sarpullido o tos, podría tratarse de un caso de #sarampión, una enfermedad altamente contagiosa. 🦠



Evita automedicarte y acude de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica. 🏥



Un diagnóstico oportuno puede prevenir… pic.twitter.com/d0ISH337AZ — SALUD México (@SSalud_mx) February 3, 2026

En el comunicado emitido este martes, se precisó que la transmisión se había reestablecido en Bolivia, Estados Unidos y México, por lo que estos tres países perdieron el estatus de eliminación.

Esta decisión fue tomada tras considerar que la transmisión endémica se había reestablecido, debido a que “el mismo genotipo y linaje del virus del sarampión” circuló de forma ininterrumpida durante 12 meses o más en los tres países.

Hasta el corte del 13 de noviembre del 2026 se han reportado al menos 58 mil 213 casos confirmados y 82 muertes en la región, lo que representa un incremento avismal a comparación del mismo periodo en el año anterior, cuando se tuvo 12 mil 806 casos.

#ComunicadoSalud



Con más de 40.9 millones de dosis aplicadas, México alcanza 90% de cobertura contra el sarampión y enfila hacia el cierre del brote.



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Recomendaciones de la OPS para México, EU y Bolivia

La OPS pidió a los tres países que se establezcan campañas de vacunación, fortalecimiento de la vigilancia, epidemiológica y de laoratorio; así como equipos de respuesta rápida y apoyo para la investigación y contención de brotes.

Adicionalmente, la RVC recomendó que se prioricen las siguientes medidas:

Evaluar los riesgos y cerrar las brechas de inmunidad

Fortalecer la búsqueda activa de casos

Mejorar la clasificación de las sospechas de reacciones a la vacuna

Adaptar las respuestas a la situación epidemiológica

Proteger al personal de salud

Garantizar recursos oportunos

En México la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud (Ssa) sostiene que los casos de sarampión han disminuido durante las últimas semanas.

México reduce la transmisión del sarampión y avanza hacia el cierre del brote en 2027. 🩺



Contamos con una muy alta tasa de vacunación que protege a todos los mexicanos y mexicanas.🇲🇽



Durante la conferencia matutina, se presentaron los avances de la Estrategia Nacional contra… pic.twitter.com/HYQVPDr4n5 — SALUD México (@SSalud_mx) November 17, 2026

Debido a esto, se considera que la certificación del estatus de eliminación se recupere, pues actualmente ya se tuvo un 90 por ciento de cobertura de la aplicación de vacunas en el país,y los casos activos se encuentran en 14.

La OPS recomienda que la cobertura de dosis de vacuna en contra del sarampión se mantenga, por lo menos, en un 95 por ciento en todas las comunidades, pues esta medida es fundamental para que se pueda prevenir la transmisión, y para que las brechas de inmunidad se cierren.

🔴 La OPS hizo un llamado a los países de las Américas a intensificar sus esfuerzos para detener la transmisión del sarampión. 🇧🇴 Bolivia, 🇲🇽 México y 🇺🇸Estados Unidos han perdido su estatus de eliminación del #sarampión.



🔗 https://t.co/irS5TvhepJ pic.twitter.com/73MsqCx96L — OPS/OMS (@opsoms) November 17, 2026

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