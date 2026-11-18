Los brotes de sarampión han encendido las alarmas en los países del continente americano, por lo que incluso la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hizo un llamado para intensificar los esfuerzos contra el sarampión.
La OPS hizo un llamado para que se intensifiquen los esfuerzos para que la transmisión del sarampión se detenga, con la finalidad de encaminarse hacia su eliminación en la región.
Este llamado se hace luego de que se realizara la reunión de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC).
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En el comunicado emitido este martes, se precisó que la transmisión se había reestablecido en Bolivia, Estados Unidos y México, por lo que estos tres países perdieron el estatus de eliminación.
Esta decisión fue tomada tras considerar que la transmisión endémica se había reestablecido, debido a que “el mismo genotipo y linaje del virus del sarampión” circuló de forma ininterrumpida durante 12 meses o más en los tres países.
Hasta el corte del 13 de noviembre del 2026 se han reportado al menos 58 mil 213 casos confirmados y 82 muertes en la región, lo que representa un incremento avismal a comparación del mismo periodo en el año anterior, cuando se tuvo 12 mil 806 casos.
Recomendaciones de la OPS para México, EU y Bolivia
La OPS pidió a los tres países que se establezcan campañas de vacunación, fortalecimiento de la vigilancia, epidemiológica y de laoratorio; así como equipos de respuesta rápida y apoyo para la investigación y contención de brotes.
Adicionalmente, la RVC recomendó que se prioricen las siguientes medidas:
- Evaluar los riesgos y cerrar las brechas de inmunidad
- Fortalecer la búsqueda activa de casos
- Mejorar la clasificación de las sospechas de reacciones a la vacuna
- Adaptar las respuestas a la situación epidemiológica
- Proteger al personal de salud
- Garantizar recursos oportunos
En México la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud (Ssa) sostiene que los casos de sarampión han disminuido durante las últimas semanas.
Debido a esto, se considera que la certificación del estatus de eliminación se recupere, pues actualmente ya se tuvo un 90 por ciento de cobertura de la aplicación de vacunas en el país,y los casos activos se encuentran en 14.
La OPS recomienda que la cobertura de dosis de vacuna en contra del sarampión se mantenga, por lo menos, en un 95 por ciento en todas las comunidades, pues esta medida es fundamental para que se pueda prevenir la transmisión, y para que las brechas de inmunidad se cierren.
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