El país mantiene el rezago en aplicación de 4 vacunas

México arrastra rezagos en cuatro vacunas esenciales para la infancia y queda por debajo tanto de países de América Latina y el Caribe como de aquellos que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La brecha más marcada aparece en la segunda dosis contra el sarampión, cuya cobertura alcanzó apenas 69 por ciento en 2024, mientras el país enfrenta un brote que ya suma 20 mil 209 casos confirmados y 50 muertes desde el año pasado.

El informe Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026 muestra que la primera dosis contra el sarampión alcanzó una cobertura de 80 por ciento en México, frente a 88 en la región y 93 en la OCDE. Para la segunda aplicación, México cayó 11 puntos porcentuales frente a la primera dosis, hasta una cobertura de 69 por ciento.

El Dato: Las defunciones por sarampión se distribuyen en 12 estados: Chihuahua concentra 21; seguido de Zacatecas, con 8; Jalisco, 5, y Ciudad de México y Durango, 4 cada uno.

Además, el reporte coloca al país por debajo de esos referentes en otras vacunas infantiles. La DTP3 —contra difteria, tétanos y tosferina— llegó a 78 por ciento, contra 86 en América Latina y el Caribe y 93 en la OCDE. En hepatitis B, México registró el mismo nivel, ocho puntos menos que el promedio regional y 14 por debajo del organismo internacional.

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La distancia resulta especialmente relevante para el caso del sarampión. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) establece que los países necesitan mantener al menos 95 por ciento de cobertura con dos dosis para interrumpir la transmisión, lo que deja a México 26 puntos porcentuales por debajo de ese umbral según el indicador utilizado por el nuevo reporte.

A diferencia de otras mediciones del desempeño sanitario, la propia publicación considera la inmunización infantil una de las fortalezas históricas de América Latina. Sin embargo, la tabla comparativa coloca a México por debajo del promedio regional en los cuatro biológicos examinados y lo incluye entre las naciones con menos del 70 por ciento en la segunda aplicación contra el virus que provoca el sarampión.

Ese rezago ya aparecía en investigaciones nacionales anteriores. Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), elaborado con las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición Continua 2021-2023, concluyó que ninguna de las vacunas analizadas alcanzó la meta de 95 por ciento entre menores de cinco años en ese periodo. La triple viral llegó a 71.3 por ciento y hepatitis B a 63.7, mientras apenas 32.4 por ciento de niñas y niños tenía completo el esquema correspondiente al cumplir dos años.

Según los investigadores, las dificultades no se reducen a disponer de biológicos. Un panel independiente convocado por el INSP y la OPS identificó necesidades estructurales, funcionales y financieras dentro del Programa de Vacunación Universal, además de problemas para consolidar un registro nominal que permita conocer qué personas recibieron cada dosis en el momento indicado. Entre sus recomendaciones figuran medir coberturas a escala municipal, reforzar el seguimiento y mejorar los sistemas de información.

“El resultado es el mismo, la no vacunación es equivalente a la no protección”, advirtió Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos Emergentes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El especialista atribuyó la caída de la inmunización a una combinación de rechazo a los biológicos, creencias religiosas, dificultades de acceso, problemas logísticos y falta de información.

De acuerdo con otro análisis de la Ensanut 2022, la cobertura de la primera dosis de la vacuna triple viral contra sarampión, rubéola y parotiditis había caído de 72.6 a 61.8 por ciento respecto de la medición previa. Los autores concluyeron que ninguno de los inmunógenos evaluados alcanzaba siquiera la meta de 90 por ciento utilizada en este estudio.

Frente a esas brechas, el gobierno federal intensificó la inmunización durante el brote de 2025-2026. La Secretaría de Salud informó en septiembre que el sector había aplicado más de 36 millones de vacunas contra sarampión desde el inicio de la estrategia extraordinaria. Las acciones priorizan a niñas y niños con esquemas incompletos, además de población adulta joven sin antecedente de protección.

Conviene separar esas campañas recientes de las cifras publicadas por la OCDE. Los porcentajes del nuevo panorama corresponden a 2024, por lo que no incorporan el efecto de las jornadas masivas emprendidas después del inicio del brote. El informe internacional utiliza esas tasas como indicadores de la capacidad preventiva de los sistemas de salud y para comparar el alcance de los programas infantiles entre países.

Para el sarampión, la consecuencia epidemiológica ya aparece en los registros nacionales. El último informe diario de la Ssa, con corte al 2 de octubre, contabilizó 20 mil 209 casos confirmados y 50 defunciones acumuladas durante 2025 y 2026. Las 32 entidades notificaron contagios en 519 municipios.

Tras revisar la distribución por edades, la dependencia identificó el mayor número de enfermos entre niñas y niños de uno a cuatro años, con dos mil 724, seguidos por el grupo de cinco a nueve, con dos mil 409. Los menores de un año presentaron, sin embargo, la incidencia más elevada, con 101 casos por cada 100 mil habitantes.

“Un solo caso puede desencadenar un brote si no alcanzamos estos niveles de protección”, advirtió el director de la OPS, Jarbas Barbosa, al insistir en que la cobertura de dos dosis debe mantenerse por encima del 95 por ciento. La organización ha señalado que el principal desafío actual no radica únicamente en contar con vacunas, sino en alcanzar a tiempo a quienes permanecen sin protección.