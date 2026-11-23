Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 24 y 25 de noviembre. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

En La Razón te dejamos algunas de las mejores ofertas que la tienda te ofrece durante sus días de promociones.

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Frutas y verduras

Cebolla blanca: $28.50 el kilo

Aguacate Hass en malla: $28.50 el kilo

Manzana Golden chica en bolsa: $28.50 el kilo

Piña miel: $18.50 el kilo

Tomate saladette: $26.00 el kilo

Plátano Chiapas: $18.00 el kilo

Limón sin semilla: $26.50 el kilo

Tomate verde: $69.00 el kilo

Manzana roja mediana: $50.00 el kilo

Pera mantequilla: $40.00 el kilo

Pimiento verde: $75.00 el kilo

Verduras frescas en imagen ilustrativa ı Foto: Pexels

Carne, mariscos y más

Pan bimbo blanco: $49.00 el paquete

Pechuga de pollo sin hueso: $159.00 el kilo

Azúcar Zulka morena: $44.00 el paquete

Aceite vegetal Nutrioli: $42.90 cada uno

Lava trastes líquido salvo Limón: $75.00 cada uno

Jamón de pavo FUD: $75.00 el paquete

Filete Tilapia: $98.00 el kilo

Pechuga corte americano: $89.00 el kilo

Medias noches Bimbo de 8 piezas: $41.00 el paquete

Whisky Johnnie Walker Red Label 700ml: $269.00

Whisky Buchanan’s 12 750 ml: $572.00

Tequila Don Julio añejo cristalino: $724.00

Vodka Smirnoff Red Spicy 750ml: $176.00

Whisky Black and White 700ml: $639.00

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LMCT