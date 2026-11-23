Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 24 y 25 de noviembre. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.
Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.
En La Razón te dejamos algunas de las mejores ofertas que la tienda te ofrece durante sus días de promociones.
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Frutas y verduras
- Cebolla blanca: $28.50 el kilo
- Aguacate Hass en malla: $28.50 el kilo
- Manzana Golden chica en bolsa: $28.50 el kilo
- Piña miel: $18.50 el kilo
- Tomate saladette: $26.00 el kilo
- Plátano Chiapas: $18.00 el kilo
- Limón sin semilla: $26.50 el kilo
- Tomate verde: $69.00 el kilo
- Manzana roja mediana: $50.00 el kilo
- Pera mantequilla: $40.00 el kilo
- Pimiento verde: $75.00 el kilo
Carne, mariscos y más
- Pan bimbo blanco: $49.00 el paquete
- Pechuga de pollo sin hueso: $159.00 el kilo
- Azúcar Zulka morena: $44.00 el paquete
- Aceite vegetal Nutrioli: $42.90 cada uno
- Lava trastes líquido salvo Limón: $75.00 cada uno
- Jamón de pavo FUD: $75.00 el paquete
- Filete Tilapia: $98.00 el kilo
- Pechuga corte americano: $89.00 el kilo
- Medias noches Bimbo de 8 piezas: $41.00 el paquete
- Whisky Johnnie Walker Red Label 700ml: $269.00
- Whisky Buchanan’s 12 750 ml: $572.00
- Tequila Don Julio añejo cristalino: $724.00
- Vodka Smirnoff Red Spicy 750ml: $176.00
- Whisky Black and White 700ml: $639.00
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LMCT
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