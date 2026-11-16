Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 17 y miércoles 18 de noviembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

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Ofertas en frutas y verduras

Plátano: $14.80 el kilo

Jitomate guaje/saladette: $21.80 kilo solo hoy 6 de octubre

Aguacate hass en malla: $19.80 la pieza

Manzana golden en bolsa: $38.80 el kilo

Uva blanca sin semilla: $76.80 el kilo con 50 puntos

Piña gota de miel: $29.80 el kilo

Manzana royal gala: $39.80 el kilo

Melón chino: $17.80 el kilo con 50 puntos

Mandarina: $47.80 el kilo

Tuna blanca: $27.80 el kilo

Calabaza italiana / criolla: $26.80 el kilo con 50 puntos

Chile serrano: $39.80 el kilo

Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

Pierna de cerdo con hueso congelada: $57.00 el kilo

Molida de res 80/20: $108.90 el kilo

Pollo entero fresco: $39.00 el kilo

Milanesa de pollo fresca: $176.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $159.90 el kilo

Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo

Pulpa de cerdo en trocitos: $94.00 el kilo

Fajita de pollo: $99.00 el kilo

Chuleta ahumada de cerdo: $114.00 el kilo

Chuleta de cerdo: $99.00 el kilo

Costilla cargada de cerdo fresca: $124.00 el kilo

Queso manchego, gouda o Chihuahua rebanado Los Pastores 200 gramos cada uno: $49.90 cada uno

Queso mozzarella, gouda, Chihuahua, manchego rallado Los Pastores 250 gramos: $62.90 cada uno

Filete de basa: $64.90 el kilo

Filete de mojarra de granja congelado: $99.90 el kilo

Posta de basa: $64.90 el kilo

Barrita de surimi de cangrejo: $99.00 el kilo

Camarón coctelero chico congelado: $139.00 el kilo

Sierra: $79.90 el kilo

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