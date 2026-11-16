Un grupo de académicos, investigadores, juristas, especialistas electorales e intelectuales de México y otros países expresó su respaldo al exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, ante las descalificaciones y acusaciones que, señalaron, han sido difundidas en su contra por el gobierno de México, legisladores y otros actores políticos.

A través de un pronunciamiento, los cerca de 600 firmantes cuestionaron que desde posiciones de poder se atribuyan presuntas irregularidades al exfuncionario electoral sin que, afirmaron, existan pruebas que las sustenten. Consideraron que este tipo de señalamientos no contribuye a esclarecer posibles actos indebidos, sino que desvía la atención de los asuntos que realmente deben ser investigados.

“Nos preocupa que, cuando existen señalamientos graves que involucran a otros actores y que corresponde a las autoridades competentes esclarecer, desde posiciones de poder se difundan acusaciones sobre supuestas irregularidades atribuidas a Lorenzo Córdova Vianello sin que exista evidencia alguna que las sustente”, expusieron.

Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). ı Foto: Cuartoscuro

En el documento, los firmantes reconocieron la trayectoria de Lorenzo Córdova y su contribución a la democracia mexicana, particularmente por su defensa de la autonomía de las instituciones electorales. Asimismo, advirtieron que los cuestionamientos no se han limitado a su persona, sino que forman parte de una serie de descalificaciones contra quienes han encabezado el INE y su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE).

A su juicio, desacreditar a los anteriores responsables de la autoridad electoral también pone en riesgo la confianza ciudadana en una institución que consideran resultado de décadas de esfuerzos para garantizar elecciones libres, condiciones equitativas de competencia política y respeto al voto.

“El INE es resultado de décadas de esfuerzos colectivos por asegurar elecciones libres, competencia política equitativa y respeto al voto. Se trata de una institución que pertenece a la ciudadanía y que ha permitido alternancias que dan cuenta de la pluralidad del país”, sostuvieron.

Piden detener ‘descalificaciones que menoscaban al INE’

Ante este escenario, hicieron un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como a gobernadores, senadores y diputados, para que cesen las expresiones que, desde su perspectiva, debilitan la credibilidad del organismo electoral .

“Hacemos un respetuoso llamado a la presidenta de la República, a gobernadores, senadoras, senadores, diputadas y diputados a detener las descalificaciones que menoscaban al INE”, señalaron.

También defendieron el derecho de Lorenzo Córdova a participar en la discusión pública sin presiones ni intimidaciones y reiteraron que la autonomía, capacidad técnica y credibilidad del instituto constituyen un patrimonio democrático que debe preservarse.

Fachada del edificio del INE en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

El pronunciamiento se da en medio de los cuestionamientos políticos a anteriores integrantes de la autoridad electoral y de la discusión sobre el funcionamiento y la autonomía del INE, en un contexto de señalamientos sobre presuntas irregularidades en distintas áreas del organismo.

Entre los firmantes destacan figuras que han encabezado o integrado autoridades electorales, como José Woldenberg, primer presidente del IFE con autonomía constitucional; Leonardo Valdés Zurita, exconsejero presidente del IFE; María Marván Laborde, exconsejera presidenta provisional del IFE y exconsejera del INE; Jacqueline Peschard, exconsejera electoral; Ciro Murayama, exconsejero del INE; Beatriz Claudia Zavala Pérez, exconsejera electoral, y Alejandra Latapí Renner, exconsejera del IFE.

También suscribieron el documento el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz; Javier Laynez Potisek, ministro en retiro; Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Luis Raúl González Pérez, expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Leticia Bonifaz Alfonzo, jurista e investigadora de la UNAM, y Jesús Orozco Henríquez, exmagistrado electoral.

En el ámbito político aparecen Santiago Creel Miranda, diputado federal; Francisco Labastida Ochoa, excandidato presidencial del PRI; Arturo Núñez Jiménez, exgobernador de Tabasco; Jesús Zambrano Grijalva, exdirigente nacional del PRD, y Demetrio Sodi de la Tijera, exlegislador.

La lista también incluye a intelectuales, escritores y periodistas como Héctor Aguilar Camín, Ángeles Mastretta, Raúl Trejo Delarbre, Ivonne Melgar, Diego Petersen Farah, Fernanda Familiar, Rafael Pérez Gay y Carlos Bravo Regidor.

Entre los académicos y especialistas electorales figuran Roger Bartra, Javier Aparicio, Arturo Espinosa Silis, Flavia Freidenberg, Mauricio Merino, Sergio López Ayllón, Adam Przeworski y Daniel Zovatto, además de investigadores y profesores de instituciones como la UNAM, el CIDE, la UAM, el Cinvestav, el Colegio de México y el ITESO.

El pronunciamiento también cuenta con adhesiones de especialistas de universidades y centros de investigación de Argentina, Colombia, Italia, España, Estados Unidos, Australia y Perú.

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