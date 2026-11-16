Jesús Seade Kuri, embajador de México en China, formará parte del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) a propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Nuestro embajador aquí, el embajador Seade hoy se va al FMI, ocupa un puesto muy importante en el Fondo Monetario Internacional. Lo propusimos”, declaró la mandataria a la prensa en Shenzhen, China, donde participa en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Al respecto, Jesús Seade explicó que el Directorio Ejecutivo del FMI está integrado por 24 miembros —25, de acuerdo con la organización global— y que representará a México, España, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras.

“Votaron los demás en favor de la propuesta, no fue por mi, lo propuso aquí la doctora”, señaló el diplomático, quien sucede en la silla a la española Xiana Méndez Bértolo.

La Presidenta @Claudiashein confirma su reunión con el Presidente de China Xi JinPing y habla de sus impresiones a su llegada al país. Confirma que Jesús Seade se va al FMI.



Así lo dijo para @ReporterosMX_. pic.twitter.com/Q7J9DCwuNo — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) November 16, 2026

¿Quién es Jesús Seade Kuri?

Jesús Seade Kuri es un diplomático y economista originario de la Ciudad de México. Se desempeñó como embajador de México en China desde el 13 de julio de 2021, cuando fue ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tras ser propuesto por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con estudios de posgrado en Economía y Estadística por El Colegio de México, así como una maestría y un doctorado en Economía por la Universidad de Oxford.

Entre 1986 y 1989 trabajó en el Banco Mundial como economista principal. Posteriormente, en marzo de 1989, se desempeñó como embajador de México ante el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). En 1994 encabezó la negociación para la adhesión de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Seade Kuri, se 79 años, ocupó altos cargos en la Organización Mundial del Comercio (OMC). También participó en las negociaciones que derivaron en la creación del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Desde el 1 de diciembre de 2018 al 1 de septiembre de 2020 se desempeñó como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), antes de asumir la representación diplomática de México en China.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr