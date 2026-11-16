Van por el INE

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Hemos hecho referencia en varias ocasiones a que en la forma en que el INE salga de su crisis estará su destino. En medio de los afanes de la llamada 4T de desaparecer o concentrar todas las instituciones autónomas en el gobierno, las posibilidades de que exista una visión externa de las cosas que permita un análisis ciudadano están diluidas.

Con todas las críticas que pueda merecer el Inai, era una institución que permitía conocer todo lo que tuviera que ver con el gobierno, al tiempo que era un mecanismo para la rendición de cuentas.

Cuando desaparecieron el Inai nunca quedó claro el motivo. Si el problema era la corrupción se debió atacar contra ella. Si el costo de mantener la institución les parecía oneroso, lo cual, por cierto, nunca se comprobó, bien se pudo reducir el presupuesto.

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Lo que querían era deshacerse del instituto. Les resultaba incómodo y los obligaba a hacer público todo lo que tuviera que ver con las acciones del gobierno. Al paso de los años, nos hemos dado cuenta de que lo que querían era tener un mayor control y, hasta cierto punto, el absurdo de que el gobierno se vigilara a sí mismo.

De manera similar han desaparecido otros organismos autónomos o han hecho de una importante institución, como es la CNDH, un apéndice del gobierno. A todo esto, es lo que han venido llamando la construcción del nuevo régimen.

Hay indicios de que algo parecido quieren hacer con el INE. La manera en que han actuado ante la crisis muestra, por una parte, la forma en que han tratado de desafanarse del caso Taddei, y, por otra, lo que empiezan a considerar como “oportunidad” para meterse en el Instituto y hacerlo a imagen y semejanza de lo que quiere la 4T y de lo que buscó, afanosamente, López Obrador.

Sin dudar que, a lo largo de la historia del INE, antes IFE, se hayan presentado irregularidades, es claro que están tratando de crear una narrativa para hacer ver que el problema tiene que ver con el pasado, porque el Instituto ha estado plagado de irregularidades, lo cual han concentrado en Lorenzo Córdova.

El gobierno no es el mejor representante de la lucha contra la corrupción. Es cuestión de revisar las muchas irregularidades y hechos de corrupción que se han presentado desde 2018 como para sacar el pañuelo blanco, como lo hacía López Obrador.

El propio expresidente de manera burda terminó por defender a su amigo Ignacio Ovalle en el caso Segalmex. Su argumento muestra cómo se dejó crecer un problema sin que se atacara directamente, lo cual suele suceder, en general, con lo que tiene que ver en estos temas en los tiempos de la 4T.

Decir que a Ovalle lo engañaron, porque estaba rodeado de priistas no sólo es absurdo, sino además muestra el desconocimiento de lo que pasaba en una instancia estratégica para el gobierno.

Lo que ha pasado a lo largo de estos ocho años muestra lo que puede terminar pasando en el INE. A diario desde el gobierno o Morena se lanza una nueva acusación en contra del pasado del Instituto, colocando, en la mayoría de los casos, a Lorenzo Córdova en el centro. El gobierno no quiere reconocer a Taddei a pesar de que las evidencias muestran la cercanía que tuvieron con la hoy expresidenta. Hacerlo los coloca en una tesitura de responsabilidad social que obviamente no quieren asumir, porque saben los costos, aunque éstos ya están entre nosotros.

La corrupción es una de las áreas en que la ciudadanía es más crítica con el gobierno. La Presidenta puede alcanzar altos niveles de popularidad, pero cuando se trata de evaluar áreas de gobierno como la corrupción no sólo está reprobado su gobierno, sino que también es fustigada por la mirada ciudadana.

Insistimos: en la forma en que se intente salir de la crisis del INE, lo cual no está fácil, estará su destino.

RESQUICIOS.

En un capítulo más en que la 4T defiende a sus cercanos, aunque estén señalados, abriéndoles puertas sin considerar en lo que estén metidos, se informó que a Rocha Moya le pueden entregar sus pensiones; nomás faltaba.