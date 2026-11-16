El Jefe de Jefes murió sin recuperar su libertad

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Miguel Ángel Félix Gallardo, El Jefe de Jefes, fundador del Cártel de Guadalajara, murió este domingo a los 80 años. La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que falleció alrededor de las 14:00 horas por una falla orgánica múltiple en un hospital privado de Guadalajara al que fue trasladado de urgencia el viernes 13 de noviembre desde el complejo penitenciario de Puente Grande.

Llevaba más de 37 años preso. Y aun así, su historia sigue más vigente que nunca. De la organización que él armó salieron los grupos que después se convirtieron en los grandes cárteles del país, entre ellos el de Sinaloa.

Y su nombre sigue ligado a un crimen que Washington no ha perdonado: el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena.

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Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa. Antes de entrar al narcotráfico fue agente de la Policía Judicial y escolta del entonces gobernador de Sinaloa Leopoldo Sánchez Celis.

PIONERO DEL NARCO

El fundador del Cártel de Guadalajara, tras ser detenido el 8 de abril de 1989. ı Foto: Especial

Sánchez Celis fue su padrino político, y bajo esa protección, Félix Gallardo se trasladó a Guadalajara, donde se formó el primer cártel de México.

Hasta entonces, todos los grupos que traficaban drogas en el país no dejaban de ser organizaciones locales. Félix Gallardo los juntó y los convirtió en una estructura nacional.

Eran los años 80. Sus dos principales operadores eran Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Con ellos, el Cártel de Guadalajara se asoció con el Cártel de Medellín, de Pablo Escobar. Fue el inicio del tráfico de cocaína a gran escala hacia Estados Unidos, y los mexicanos fueron de los principales beneficiarios.

De esa misma escuela salió Amado Carrillo Fuentes, quien heredó el apodo de Jefe de Jefes y terminó siendo sucesor y adversario de Félix Gallardo.

Su forma de vida no era la de un narcotraficante escondido en la sierra. Cuando fue detenido, Félix Gallardo era una figura de las revistas de sociales en Guadalajara y un próspero hombre de negocios.

Ese poder se sostenía en una red de corrupción. Uno de sus hombres más cercanos era Guillermo González Calderoni, comandante de la Policía Judicial Federal y su compadre. Fue precisamente González Calderoni quien lo detuvo cuando ya trabajaba para el Cártel del Golfo de Juan García Ábrego.

Lo detuvieron el 8 de abril de 1989 en su casa de la calle Cosmos, en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara. Iniciaba el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien ordenó su localización. Desde ese día, no volvió a salir de prisión, salvo para ir al hospital.

Aunque han pasado décadas desde que Félix Gallardo lideró un cártel de la droga para Estados Unidos, sigue abierta la herida por el asesinato de Enrique Camarena Salazar, agente encubierto de la DEA asignado a la oficina de Guadalajara.

El 7 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado a plena luz del día, junto con el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. Los cuerpos de ambos aparecieron un mes después con huellas de tortura.

Según la DEA, Camarena estaba “extremadamente cerca” de revelar una cadena de distribución de drogas hacia Estados Unidos. El agente habría descubierto la trama que conectaba al cártel con la Dirección Federal de Seguridad, la misma corporación desde donde, en esos años, se organizó el asesinato del periodista Manuel Buendía.

Esos dos crímenes cambiaron el escenario en México y la relación con Estados Unidos.

Quienes organizaron el secuestro y estuvieron en el interrogatorio de Camarena fueron Caro Quintero y Fonseca.

Nunca se ha acreditado públicamente que Félix Gallardo diera la orden.

Aun así, en 2017, fue sentenciado a 37 años de prisión por ese asesinato. En 2021, en una entrevista con la periodista Issa Osorio para Noticias Telemundo, ya muy deteriorado de salud, lo negó: “ese señor no lo conocí”.

En Estados Unidos nunca aceptaron esa versión. Desde 2017 lo escribí en este espacio: las autoridades estadounidenses no olvidan a sus agentes caídos. Lo demostraron cuando Caro Quintero salió libre en agosto de 2013, tras 28 años preso, por una decisión judicial. Lo buscaron hasta que fue recapturado en julio de 2022 en Sinaloa.

El 27 de febrero de 2025, Caro Quintero fue enviado a Estados Unidos junto con otros 28 narcotraficantes. El entonces administrador interino de la DEA, Derek Maltz, dijo que ese momento era “extremadamente personal” para la agencia. Al llegar a Nueva York, al capo le pusieron las esposas que había usado Camarena; el hijo del agente, hoy juez en California, las prestó para ese momento.

Semanas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a Caro Quintero como el “depravado capo” del asesinato de Kiki Camarena. En septiembre de 2025, la entonces fiscal general, Pam Bondi, presentó a la familia del agente con Trump en la Casa Blanca y escribió: “En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México”.

Y hace apenas un mes, el 19 de octubre, en el arranque de la Semana del Listón Rojo, el director de la DEA, Terrance Cole, volvió al caso: “Camarena fue capturado, torturado y asesinado en México bajo la corrupción de las autoridades mexicanas”. Cuarenta y un años después, sigue siendo una herida que no cierra.

Durante sus años en prisión, Félix Gallardo pasó por El Altiplano, por el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos y terminó en Puente Grande.

En septiembre de 2022, la entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que tenía 22 padecimientos, entre ellos sordera, glaucoma, carcinoma facial, diabetes y una neumonía adquirida en reclusión.

El área médica de la Comisaría de Sentenciados de Jalisco recomendó que terminara su condena en casa, porque el penal no podía darle la atención que necesitaba.

Un juez se lo concedió. Pero la salida nunca ocurrió. El 15 de septiembre de 2022, la Guardia Nacional pidió una prórroga “a efecto de reforzar el brazalete y ponerse de acuerdo en la vigilancia”.

La defensa acusó a la Secretaría de Seguridad de no contar con elementos suficientes para el traslado. La FGR impugnó la medida, un juez la suspendió y, en noviembre de ese año, la empresa encargada del brazalete electrónico dio por terminado su contrato.

En los hechos, las autoridades nunca lograron armar el esquema de vigilancia para tenerlo fuera de la cárcel.

Félix Gallardo fue el hombre que organizó el narcotráfico en México. Tuvo dinero, protección política y policías a su servicio. Todo ese poder no le alcanzó para volver a su casa. Murió en condiciones muy precarias de salud y nunca recuperó la libertad.