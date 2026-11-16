Los Fobaproas de la 4T

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Aúltimas fechas se ha resucitado el asunto del rescate bancario efectuado durante el gobierno de Ernesto Zedillo, destacando el monto y no su aplicación per se, como una “herencia maldita del neoliberalismo”. Independientemente de que el régimen haya lanzado el tema del Fobaproa desesperadamente para oscurecer el ataque destructor a la democracia que significó que Andrés Manuel López encumbrara a Guadalupe Taddei Zavala y su clan para la destrucción del Instituto Nacional Electoral (INE), vale la pena hacer algunas consideraciones presupuestales y utilitarias con pesos y centavos.

Los bonos emitidos para cubrir la deuda tomada por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, de acuerdo con artículo periodístico publicado, ha costado dos billones de pesos en 30 años (desde 1995 al 2025) y se sigue pagando. Comparativamente, en sólo 8 años, el régimen de la autodenominada 4T elevó el Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) de 10.6 billones de pesos a 20.9 billones de pesos para este fin de año y, según el presupuesto aprobado por la mayoría del Partido Morena, ascenderá a 21.7 billones de pesos tentativamente al final de 2027. Así lo indican los datos de la Secretaría de Hacienda

Los datos oficiales indican que mientras el rescate bancario de Zedillo costará 0.2% del Producto Interno Bruto, el costo financiero de la deuda contratada en 8 años por el actual gobierno representará mucho más que el cuestionado rescate neoliberal. Pero la deuda no acaba ahí: los cálculos realizados por Ricardo Salinas Pliego advierten de una bomba de deuda aún mayor derivada de los compromisos de pago de pensiones y becas que Morena y sus aliados del Partido Verde y PT han convertido en deudas irreductibles al consagrarlas en ley.

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La deuda acumulada que ha calculado el presidente de Grupo Salinas –entre SHRFSP y pensiones de todo tipo ya institucionalizadas– es de 81.4 billones de pesos tan pronto como el año entrante. Una suma que resulta 1.5 veces el PIB nacional, un indicador que supera ampliamente al de Estados Unidos (124%), dejando a México en el cuarto nivel mundial de endeudamiento relativo sólo detrás de Japón (líder tecnológico y petroquímico global), Venezuela (país quebrado por el despótico socialismo bolivariano) y Singapur (país próspero con poca población y líder en logística marítima y tecnología de la información e IA.

Tal vez por eso la petición al actual gobierno de que regrese a la titularidad de la Secretaría de Hacienda el titular del ramo con el gobierno de López, Rogelio Ramírez de la O, por conocer los recovecos de cómo se formó esa deuda y probablemente los caminos de una renegociación y reestructuración de pasivos que llevará tiempo, relaciones, esfuerzos y, por supuesto, que dinero.

En términos utilitarios, el Fobaproa evitó una quiebra del sistema de pagos como ocurrió en Argentina con “El Corralito” durante el gobierno del izquierdista Fernando de La Rua y, recientemente, en Paraguay con el centro-derechista Santiago de la Peña. Tales experiencias indican que la estupidez no tiene tinte político.

En ese sentido de estupidez, la deuda acumulada en el sexenio pasado y los dos primeros años de este año generará en 2027 tantos intereses como gasto social.

Resucitar cadáveres en el presente, mal negocio. Como aquí se ha expuesto –conforme datos oficiales– sólo la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México terminará costando cerca de 700 mil millones de pesos a valor presente en 2047; y sí el pago diario de intereses del Fobaproa es de 115 millones de pesos, se estiman en más de 150 millones de pesos diarios perdidos del erario en proyectos fallidos como la Refinería de Dos Bocas, Mexicana de Aviación, Tren Maya, Megafarmaciotota, Segalmex y descontrol de Huachicol Fiscal… negocios en los que la percepción pública es la participación de Andy López Beltrán sin mayor beneficio social que para Amílcar Olán y el “Nuevo Amílcar”.

Todo ello, más la deuda inercial que consumirá casi 4.4 millones de pesos diarios en intereses (sin considerar pensiones) en un país con magro crecimiento económico por falta de certidumbre legal y política para invertir.

Más allá de un efímero distractor, resucitar el Fobaproa no es un buen negocio para el régimen… y menos como amistades muy cercanas muy beneficiadas.

Mar de Cortés, una mirada hacia adelante. Hablando de asuntos positivos, la semana pasada durante la inauguración de la sexta cumbre del Foro Mar de Cortés, Agustín Coppel Luken, presidente del Consejo de Administración de Grupo Coppel, señaló que es imprescindible una mayor inversión pública y privada en la región del Mar de Cortés (conformada por Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Sonora) que logre duplicar el tamaño de la economía en los próximos 20 años.

A propósito de esto citó que estados como Yucatán, San Luis Potosí, Nuevo León y Baja California Sur, crecieron 2.1% en promedio anual en los últimos 10 años, por lo que remarcó también la importancia del gasto público en infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria, así como en la reversión del rezago educativo y en seguridad pública.

La propuesta también plantea triplicar la Inversión Extranjera Directa, que actualmente es de aproximadamente 4 mil 100 mdd, y fortalecer las exportaciones hacia California y Arizona.

El encuentro Foro Mar de Cortés, del que Coppel Luken es presidente honorario, busca vincular el liderazgo empresarial, académico y social para consolidar al noroeste de nuestro país como un caso global de éxito en desarrollo sostenible, gobernanza e inclusión.

¿El canal para lograrlo? Muy simple: alianzas público-privadas de verdad.