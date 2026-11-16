• Informe y movilización

Redondo, nos comentan, le salió el Segundo informe de Gobierno al alcalde Giovani Gutiérrez —de su segunda administración porque, como se sabe, hace dos años fue reelecto—. Entre quienes asistieron nos cuentan que además del ejercicio propiamente de rendición de cuentas, en el acto se dio una muestra de fuerza en territorio al convocar a unas 50 mil personas al Estadio Banorte. Nos aseguran que no se tiene un referente en el pasado sobre una presencia masiva a este tipo de eventos de esa dimensión, al grado de que hay quien compara ese trabajo de calle y estructura con el del PRI de Coahuila. Es sabido que Gutiérrez Aguilar, de Coyoacán, junto con los alcaldes de Miguel Hidalgo y Benito Juárez, son los que suelen garantizar resultados y votos a Acción Nacional y las fuerzas opositoras con las que hace alianza. Por lo pronto, el que pudo constatar lo anterior fue Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, quien estuvo en el acto. Ahí el dato.

• Mala salida de Indira

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Nos cuentan que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, no tuvo precisamente una salida discreta del palenque de la Feria de Colima, donde acudió a disfrutar del concierto de Yuridia. Y es que, cuando las luces del recinto ya estaban encendidas y la mandataria se dirigía hacia la salida, decenas de asistentes comenzaron a abuchearla y a lanzar consignas de “¡fuera Morena!”, mientras elementos de seguridad la acompañaban por las gradas. El momento quedó registrado en videos que circularon en redes sociales, en los que se observa cómo las rechiflas continuaron hasta que la gobernadora abandonó el lugar. Así que, por lo visto, el espectáculo no terminó cuando Yuridia dejó el escenario. Dicen por ahí que esta forma de Indira de dejar el recinto ferial puede ser un fuerte indicador de cómo va dejando también su administración de cara a la renovación de la gubernatura el año próximo. Pendientes.

• Discrepancias morenistas

Señalan que en la 4T las diferencias por la coordinación de Michoacán —o la virtual candidatura a la gubernatura— siguen dando de qué hablar. Y es que uno de sus aspirantes, el senador con licencia Raúl Morón, volvió a asegurar que hay un acuerdo para repetir la encuesta que definirá quién encabezará al partido en 2027, incluso con fecha límite para la última semana de noviembre. El detalle es que Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, sostiene que el proceso interno ya concluyó, con Carlos Torres Piña como coordinador estatal de Morena. Desde un mitin en Morelia, Morón insistió en que nunca se levantaron las mediciones que, supuestamente, respaldaron esa designación y hasta denunció que hay simpatizantes que temen acudir a sus reuniones por posibles represalias. Así que, cuando desde la dirigencia de Morena se da por cerrado el proceso, otros siguen esperando que apenas comience la encuesta. ¿Cuál será la intención? Atentos.

• Unidad panista, a prueba en Zacatecas

Y los que tampoco cantan mal las rancheras sobre desacuerdos internos son los del PAN, pues dicen que en Zacatecas todavía no arranca formalmente la contienda por la gubernatura de 2027 y ya comenzaron los jaloneos. Resulta que el exdirigente estatal José Isabel Trejo Reyes levantó la mano para disputar la candidatura al alcalde de la capital, Miguel Ángel Varela Pinedo, quien cuenta con el respaldo abierto de la dirigencia panista. Y es que Trejo, con cuatro décadas de trayectoria política, advirtió que buscará competir sin los apoyos partidistas ni gubernamentales que, según señaló, favorecen a su adversario. Pero mientras el aspirante exige piso parejo, el dirigente estatal, Aldo Peláez, salió a reiterar que Varela es su gallo para la gubernatura y llamó a todos a sumar. Así que habrá que ver cómo le hacen los panistas para convencer a sus militantes de que la competencia será pareja cuando la dirigencia ya tiene favorito. Uf.

• Chalecos guinda vs. chalecos guinda

Sorpresa, nos comentan, la que se podrían llevar quienes vean de bote pronto un video que circula en las redes. Y es que resulta que en las imágenes se ve a militantes de Morena, a los que se les puede identificar, porque traen su chaleco guinda, lanzándose al choque contra un grupo de personas que también los confronta al pie de un inmueble en Ciudad Juárez. El video grabado el sábado avanza y lo que se aprecia entonces es que estos últimos son también seguidores de Morena. Y pues resulta que se ha informado que se trataría de afines a Andrea Chávez, coordinadora municipal y, a la postre, candidata a la presidencia municipal de Juárez, peleando con afines a Cruz Pérez. Y que el sitio donde ocurre la confrontación es un lugar al que acudió el sábado la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, en el que elogió al coordinador estatal, a quien se postulará como candidato a gobernador, Cruz Pérez. También declaró que las encuestas ya definieron en 17 estados. Ahí el dato.

• Reacción de la DEA

Y fue la DEA la que ayer reaccionó a la muerte del capo Miguel Ángel Félix Gallardo, quien además de haber sido uno de los capos más relevantes del narcotráfico —creó el Cártel de Guadalajara, del que se desprendieron otros que durante casi medio siglo han asolado al país—, fue uno de los señalados por el gobierno de Estados Unidos del asesinato del agente Enrique Camarena. El director de la Administración para el Control de las Drogas, Terry Cole, escribió ayer: “El capo del cártel que construyó un imperio de violencia y orquestó el brutal asesinato del agente especial de la DEA Enrique “Kiki” Camarena ha muerto en custodia después de más de 37 años tras las rejas. El sacrificio de Kiki nunca será olvidado, ni tampoco los criminales y la corrupción detrás de su muerte. Su valentía vive en cada agente que lleva a cabo nuestra misión, y nuestra búsqueda de la verdad y la justicia nunca terminará”.