Unidad panista, a prueba en Zacatecas

Y los que tampoco cantan mal las rancheras sobre desacuerdos internos son los del PAN, pues dicen que en Zacatecas todavía no arranca formalmente la contienda por la gubernatura de 2027 y ya comenzaron los jaloneos. Resulta que el exdirigente estatal José Isabel Trejo Reyes levantó la mano para disputar la candidatura al alcalde de la capital, Miguel Ángel Varela Pinedo, quien cuenta con el respaldo abierto de la dirigencia panista. Y es que Trejo, con cuatro décadas de trayectoria política, advirtió que buscará competir sin los apoyos partidistas ni gubernamentales que, según señaló, favorecen a su adversario. Pero mientras el aspirante exige piso parejo, el dirigente estatal, Aldo Peláez, salió a reiterar que Varela es su gallo para la gubernatura y llamó a todos a sumar. Así que habrá que ver cómo le hacen los panistas para convencer a sus militantes de que la competencia será pareja cuando la dirigencia ya tiene favorito. Uf.