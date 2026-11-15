Marcha Generación Z en CDMX HOY: Ruta, horario, calles cerradas y alternativas viales

El colectivo Generación Z México protagonizó una serie de manifestaciones el año pasado, seguido del homicidio de Carlos Manzo y de protestas similares en países de otras regiones del mundo. Ahora, tras varios meses de silencio, la organización vuelve a marchar este domingo en CDMX.
Este domingo 15 de noviembre, el colectivo Generación Z México marcha desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino. Incluso, medios de comunicación han reportado que el Palacio Nacional se protegió con vallas ante la llegada de los manifestantes.
De acuerdo con autoridades capitalinas, el objetivo de la manifestación de este domingo es:
“Manifestar su rechazo a la violencia e inseguridad en el país, así como a las recientes disposiciones legales que consideran restrictivas de la libertad de expresión; además, expresarán su inconformidad ante la situación política y social de México”, se lee en un comunicado de la SSC-CDMX.
Ruta, horario y calles cerradas por marcha de la Generación Z
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la marcha comenzará a las 11:00 horas, aunque se prevé que las concentraciones en el Monumento a la Revolución comiencen desde al menos una hora antes.
Se prevé una afluencia de unas 200 personas y se espera la llegada de otros colectivos como El poder somos todos y Movimiento independiente del sombrero.
Considerando el punto inicial y el destino de la manifestación, la ruta esperada es la siguiente:
- Punto de partida: Explanada de la Plaza de la República, frente al Monumento a la Revolución
- Trayecto inicial: Incorporación hacia Paseo de la Reforma en dirección al oriente
- Continuación: Avance sobre Avenida Juárez, pasando frente a la zona de la Alameda Central
- Ingreso al Centro Histórico: Desvío para incorporarse al Eje Central Lázaro Cárdenas (a la altura del Palacio de Bellas Artes) y posterior entrada por la calle de 5 de Mayo
- Punto final: Llegada a la plancha del Zócalo capitalino (Plaza de la Constitución
Por lo anterior, las alternativas viales recomendadas con estas:
Para circular de norte a sur (o viceversa):
- Circuito Interior (para rodear por completo el perímetro central)
- Eje 1 Oriente (Circunvalación) como opción hacia el extremo oriente
- Avenida de los Insurgentes si necesitas desplazamientos más hacia el poniente
Para cruzar de oriente a poniente (o viceversa):
- Avenida Chapultepec y su continuación en Doctor Río de la Loza
- Fray Servando Teresa de Mier para trayectos hacia la zona sur del primer cuadro
- Eje 1 Norte para los cruces por la parte norte del Centro Histórico
- José María Izazaga para circular en la sección baja del centro
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