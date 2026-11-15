Marcha Generación Z en CDMX HOY: Ruta, horario, calles cerradas y alternativas viales

Una marcha del colectivo Generación Z en la Ciudad de México, en 2025.

El colectivo Generación Z México protagonizó una serie de manifestaciones el año pasado, seguido del homicidio de Carlos Manzo y de protestas similares en países de otras regiones del mundo. Ahora, tras varios meses de silencio, la organización vuelve a marchar este domingo en CDMX.

Este domingo 15 de noviembre, el colectivo Generación Z México marcha desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino. Incluso, medios de comunicación han reportado que el Palacio Nacional se protegió con vallas ante la llegada de los manifestantes.

Una marcha del colectivo Generación Z en la Ciudad de México, en 2025. ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con autoridades capitalinas, el objetivo de la manifestación de este domingo es:

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“Manifestar su rechazo a la violencia e inseguridad en el país, así como a las recientes disposiciones legales que consideran restrictivas de la libertad de expresión; además, expresarán su inconformidad ante la situación política y social de México”, se lee en un comunicado de la SSC-CDMX.

Ruta, horario y calles cerradas por marcha de la Generación Z

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la marcha comenzará a las 11:00 horas, aunque se prevé que las concentraciones en el Monumento a la Revolución comiencen desde al menos una hora antes.

Se prevé una afluencia de unas 200 personas y se espera la llegada de otros colectivos como El poder somos todos y Movimiento independiente del sombrero.

Considerando el punto inicial y el destino de la manifestación, la ruta esperada es la siguiente:

Punto de partida : Explanada de la Plaza de la República, frente al Monumento a la Revolución

Trayecto inicial : Incorporación hacia Paseo de la Reforma en dirección al oriente

Continuación : Avance sobre Avenida Juárez, pasando frente a la zona de la Alameda Central

Ingreso al Centro Histórico : Desvío para incorporarse al Eje Central Lázaro Cárdenas (a la altura del Palacio de Bellas Artes) y posterior entrada por la calle de 5 de Mayo

Punto final: Llegada a la plancha del Zócalo capitalino (Plaza de la Constitución

Por lo anterior, las alternativas viales recomendadas con estas:

Para circular de norte a sur (o viceversa):

Circuito Interior (para rodear por completo el perímetro central)

Eje 1 Oriente (Circunvalación) como opción hacia el extremo oriente

Avenida de los Insurgentes si necesitas desplazamientos más hacia el poniente

Para cruzar de oriente a poniente (o viceversa):

Avenida Chapultepec y su continuación en Doctor Río de la Loza

Fray Servando Teresa de Mier para trayectos hacia la zona sur del primer cuadro

Eje 1 Norte para los cruces por la parte norte del Centro Histórico

José María Izazaga para circular en la sección baja del centro

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