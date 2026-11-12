Delitos a negocios en CDMX bajan 35.6%, destaca Pablo Vázquez Camacho, titular de SSC

Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, destacó que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Inegi, los delitos cometidos contra negocios en la capital del país se redujeron 35.6 por ciento respecto al levantamiento previo en 2023 y 58.9 por ciento frente a 2021.

Esta disminución, contra 2023, se observó en todos los sectores: Industria: -55.9 por ciento; Servicios: -51.0 por ciento y Comercio: -13.7 por ciento, precisó el Jefe de la Policía capitalina en sus redes sociales.

“También, los negocios que fueron víctimas de algún delito disminuyeron 2.2% vs 2023 y 15.5% vs 2021. Al respecto, es importante mencionar que la extorsión no figura entre los principales delitos que afectan a las empresas en la Ciudad. El robo hormiga y el fraude son los más frecuentes.

“De manera consistente, el costo promedio del delito por negocio bajó 12% respecto a 2023 y 41% frente a 2021 y la inseguridad como principal preocupación para las empresas en la Ciudad de México se redujo de 63.1% en 2023 a 51.9% en 2026”, escribió Pablo Vázquez.

En suma, señaló, enos delitos, menos costos y mejor percepción de quienes han decidido confiar e invertir en nuestra Ciudad.

“Continuamos trabajando bajo el liderazgo de la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, y en coordinación con la @FiscaliaCDMX y el @GabSeguridadMX para seguir construyendo una Ciudad más segura, justa y en paz”.

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Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas #ENVE2026 del @INEGI_INFORMA, los delitos cometidos contra negocios en la Ciudad se redujeron 35.6% respecto al levantamiento previo en 2023 y 58.9% frente a 2021.… — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 12, 2026

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