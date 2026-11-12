Va el GCDMX contra casas “huevito” de menos de 60 m2

Un trabajador durante las labores de construcción de una torre departamental, en enero pasado.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, sostuvo que la Ciudad de México debe garantizar hogares de al menos 60 metros cuadrados, un criterio que actualmente se utiliza en los programas de vivienda social y que su administración buscará extender a los desarrollos inmobiliarios privados.

Durante la presentación del proyecto del Plan General de Desarrollo 2027-2047 (PGD), el cual tiene un retraso de seis años, la mandataria capitalina destacó que este tipo de acciones serían con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna. Así, el documento incorpora estándares de sitios habitacionales adecuados en los instrumentos de planeación y financiamiento.

“Una vivienda digna implica un espacio que, mínimo, debe tener 60 metros cuadrados, así que, por ejemplo, aquí en la ciudad, la Secretaría de Vivienda, en sus reglas de operación, ya está obligado a hacerlo.

“Estaremos revisando para que esto no sólo sea por parte del Gobierno, sino también pueda retomarse por los desarrollos inmobiliarios. Y eso implica, pues sí, que en su momento se revise”, respondió Brugada Molina a pregunta de La Razón acerca de los llamados “departamentos huevito” que miden menos de 50 metros cuadrados.

El Dato: El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, destacó esta semana ante diputados capitalinos la construcción de 21 mil 279 viviendas sociales en 380 mil metros cuadrados.

Rodrigo, de 24 años, quien vive con su mamá, su hermana, un perro grande y uno pequeño en un departamento de entre 50 y 54 metros cuadrados, en Tacubaya, Miguel Hidalgo, construido antes de que el Gobierno capitalino estableciera el criterio de 60 metros cuadrados para sus programas de vivienda social.

El joven describió la convivencia cotidiana como apretada, pues la cocina es tan estrecha que sólo permite el paso de una persona a la vez. Por las mañanas, los tres deben organizar sus horarios para utilizar el único lavamanos antes de salir a trabajar. Para Rodrigo, no basta con que una vivienda alcance cierta cantidad de metros cuadrados: también importa cómo están distribuidos.

20 Años es la proyección de los planesdel documento

“Creo que 60 metros cuadrados es como un tamaño mínimo ideal para la existencia, siempre y cuando esté bien distribuido”, comentó a este diario. Advirtió que una distribución deficiente o espacios con ángulos poco funcionales pueden hacer que parte de la superficie sea prácticamente inutilizable.

En diversas alcaldías es común observar desarrollos inmobiliarios privados ya finalizados y habitados, o bien en plena construcción, que ofertan apartamentos de menos de 50 metros cuadrados. Sus salas, por ejemplo, sólo tienen lugar para una mesa o un sofá pequeño, así como un mueble que no ocupe mucho espacio.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 (Envi), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la ciudad había 2.7 millones de viviendas particulares habitadas, de las cuales 578 mil 685 (21.3 por ciento) tenían hasta 45 metros cuadrados de construcción, mientras que 899 mil 347 (33.1 por ciento), de 46 a 75 metros cuadrados.

207 Mil viviendas desocupadas había en 2020, indica el PGD

Brugada Molina expuso ayer en conferencia que el proyecto del PGD establece líneas estratégicas generales para el desarrollo de la ciudad, mientras que los planteamientos específicos sobre ordenamiento territorial corresponden a otros instrumentos, como el Plan de Ordenamiento Territorial.

Éste y otros problemas habitacionales de la Ciudad de México están expuestos en el documento, en el cual se habla de un déficit de 600 mil viviendas, pobreza habitacional de 43.3 por ciento y un costo promedio de las casas superior a 3.9 millones de pesos.

Además, 54.3 por ciento de los hogares que planean comprar una vivienda estima que sólo puede pagar hasta 700 mil pesos, cuando una vivienda pública cuesta, aproximadamente, 856 mil pesos por 60 metros cuadrados con un crédito social y la vivienda privada se oferta mayormente en dos millones y medio de pesos por 40 metros cuadrados, con plazos de pago de cinco a 30 años.

La mayor preocupación para Rodrigo no está sólo en el espacio que habita, sino en la posibilidad de adquirir una vivienda propia. El joven gana alrededor de 20 mil pesos mensuales y ha hecho cuentas sobre cuánto tardaría en comprar un departamento en la zona donde vive: los más baratos que ha encontrado cuestan alrededor de 2.5 millones de pesos.

“Yo dije: ‘Imposible este asunto’. Y la verdad es que me puso muy triste”, relató al explicar que, incluso si destinara todo su sueldo al pago de una vivienda, la operación sería difícil de sostener. A su juicio, los precios actuales dejan a muchos jóvenes sin una posibilidad real de hacerse de una propiedad.

El temor también alcanza su futuro, ya que el profesionista consideró que tener un bien podría darle cierta seguridad cuando sea adulto mayor y le resulte más complicado encontrar trabajo. Sin un hogar propio, explicó, tendría que enfrentar además el pago de una renta, el cual podría ser insostenible.

El diagnóstico del PGD también señala que 57.9 por ciento de las personas trabajadoras carece de acceso a crédito para adquirir una casa; 16.5 por ciento de los hogares no cuenta con escrituras, 28.2 por ciento presenta hacinamiento y seis por ciento tiene rezago estructural.

A ese panorama se suma el cambio en la estructura por edades de la población. El proyecto del Plan General de Desarrollo 2027-2047 identifica a las demarcaciones céntricas, como Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo, con los índices de envejecimiento más altos, mientras que Milpa Alta, Tláhuac y Cuajimalpa mantienen una estructura poblacional más joven.