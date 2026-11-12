Hoy la Miguel Hidalgo es bastión de la libertad: Tabe

Ante cientos de personas, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, afirmó que no le falló a la ciudadanía que votó por él en 2021 y que lo respaldó en 2024, ya que la demarcación ha cambiado y ahora es más segura y con mejores espacios.

Durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, el panista destacó los resultados que ha tenido durante su mandato y que los compromisos asumidos con los vecinos los ha cumplido.

“Miguel Hidalgo cambió. No te lo cuentan, lo ves. Miguel Hidalgo ya cambió y tú lo sabes. Les dije que no podíamos fallar y no fallamos. Logramos que Miguel Hidalgo cambiara. Hoy somos un bastión, el Bastión de la Libertad”, expresó.

En materia de seguridad, Tabe Echartea resaltó que con la estrategia Blindar MH se duplicó el presupuesto destinado a este rubro, se triplicó la presencia de policías y patrullas.

Además, el funcionario mencionó que estas acciones se complementaron con la recuperación de módulos de vigilancia, así como con la instalación de carpas de seguridad, la puesta en marcha de cinco nuevos centros de monitoreo y la vigilancia con mil 770 cámaras.

El Dato: El programa Manos a la Olla fortaleció su cobertura al pasar de 30 comedores comunitarios con comidas nutritivas en 11 pesos, en 2022, a 55 espacios en 2026.

Frente a sus simpatizantes, así como a políticos e integrantes del PAN, expresó que Miguel Hidalgo ahora es la segunda alcaldía más segura en la capital, cuando antes ocupaba la posición número 13. Además, la demarcación ahora cuenta con un estado de fuerza de 200 elementos de la Policía Auxiliar por turno, quienes son apoyados con 48 patrullas, una unidad táctica, cuatro unidades de presupuesto participativo y 14 cuatrimotos.

Tabe Echartea también refirió que otra acción para salvaguardar a la ciudadanía y para que ésta se sintiera más segura y tranquila fue la reiluminación de 150 calles, la intervención de parques y unidades habitacionales.

“Más luz significa más seguridad y más libertad. No solamente llegó la luz a las calles, también llegó la tranquilidad de la gente, que es lo más importante.

“La libertad comienza por vivir sin miedo. Les dije que íbamos a vivir más seguros y sí cumplimos”, afirmó, por lo que fue aplaudido por la audiencia.

La administración de Tabe Echartea además ha llevado a cabo la recuperación del espacio público, principalmente de parques, jardines, camellones, calles y banquetas. De acuerdo con el informe, sólo entre el 1 de septiembre y agosto de 2026 se liberaron 737 espacios, con un total general de 916 acciones registradas, incluyendo vehículos retirados con grúa y verificaciones jurídicas.

6 De cada 10 vecinos de la MH se sienten más seguros

El alcalde también habló de la rehabilitación de cruces seguros y la renovación de las canchas deportivas con pasto sintético. A ello se sumó que más de la mitad de las calles repavimentadas y reiluminadas fueron intervenidas a partir de las decisiones de los propios habitantes mediante el Presupuesto Participativo.

“Cuando decimos que el pueblo manda, lo decimos en serio. El espacio público no es un lujo, es un derecho. Les dije que tendríamos espacios públicos de primera y no de cuarta, y sí cumplimos”, señaló.

Uno de los ejes de su mandato en Miguel Hidalgo, explicó el panista, ha sido el apoyo a las mujeres de la demarcación, lo cual ha sido posible con diversos programas sociales, con el objetivo de que sirvan para combatir las injusticias y no para comprar voluntades.

753 Espacios han sido liberados entre septiembre y agosto

El alcalde también destacó que en Miguel Hidalgo se puso orden en el desarrollo inmobiliario y que no existen acuerdos por debajo de la mesa para favorecer a particulares. Como ejemplo, mencionó la clausura de la construcción ubicada en Sócrates 211, donde se detectó un nivel excedente, inmueble que los medios identificaron como propiedad de Amílcar Olán, el socio de Andrés Manuel López Beltrán.

Al agradecer la confianza de la ciudadanía a su proyecto de Gobierno a lo largo de sus dos mandatos, que representan cinco años, Tabe Echartea mencionó que vienen momentos decisivos para el futuro de la alcaldía Miguel Hidalgo y que la última palabra siempre la tendrán las y los vecinos.

El alcalde panista desde 2021 aseguró que la demarcación seguirá siendo una alcaldía libre, donde sus habitantes deciden su futuro y donde las decisiones se toman poniendo por delante la responsabilidad, la confianza ciudadana y el interés público, por encima de los intereses personales o de grupo.