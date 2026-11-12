Xochimilco, aún sin responder a Contraloría por dron de 2 mdp

Luego de comparecer ante diputados capitalinos, la titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, afirmó que la alcaldía Xochimilco, de Circe Camacho Bastida, aún tiene pendiente responder a la solicitud sobre la adquisición de un dron de casi dos millones de pesos, del cual se desconoce su paradero, factura, usos, modelo, marca y fabricante.

Al salir de su reunión, la funcionaria capitalina explicó que su dependencia requirió información a la demarcación morenista, sobre todo lo que involucra a la compra del artículo y sus usos, pero aún no hay respuesta.

2 Años, mínimo, es la vida útil de un dron según su uso

“Básicamente estamos en la solicitud. Todo eso requiere que, en el dicho, solicitamos ya a la alcaldía información sobre si se adquirió, cómo se adquirió, qué tipo de características, en qué se utiliza y el proceso de adquisición. En eso vamos, en que nos conteste esa parte”, comentó Ramírez Hernández.

El pasado 17 de agosto de 2026, La Razón informó que la administración de Camacho Bastida pagó, vía adjudicación directa, un millón 998 mil 274 pesos por un dron del que no transparentó contrato ni mayores detalles.

El Tip: La ciudadanía puede denunciar ante la alcaldía Xochimilco un ilícito ambiental al número 5589573600.

La empresa implicada en la operación lleva por nombre Evolution Simbiotics, S.A. de C.V. y tiene como domicilio fiscal el número 943 de la calle Pitágoras, en Narvarte Poniente, dentro de la alcaldía Benito Juárez, sin embargo, en el predio no hay actividad empresarial alguna, ya que es una casa particular.

Al respecto, la firma aclaró que el proyecto contemplaba dos equipos, uno de 233 mil 132 pesos y otro de 131 mil 59 pesos, aunque el contrato establece sólo un equipo; no obstante, el contrato habla de un único equipo.

Este medio también preguntó a Ramírez Hernández si ya se abrió una investigación de oficio, luego de que el gobierno de Camacho Bastida, conjuntamente con las administraciones de José Carlos Acosta y Avelino Rangel Méndez, otorgaran hasta 90 millones 99 mil 605 pesos en múltiples contrataciones irregulares a un solo proveedor.