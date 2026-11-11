Amplía AIFA conectividad con red multimodal de transporte

MEXIBÚS, una de las opciones en el AIFA.

Con 350 frecuencias diarias de autobuses, una flotilla de 280 taxis, conexión con el tren y el Mexibús, así como una infraestructura de estacionamiento para más de cuatro mil 200 vehículos, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha integrado una red de transporte terrestre que permite a pasajeros, trabajadores y visitantes trasladarse desde distintos puntos del Valle de México y otras entidades del país, hacia la terminal aérea.

Durante un recorrido por las instalaciones, Andrés Arias, subdirector de Servicios Terrestres del AIFA, explicó que la oferta de movilidad se ha fortalecido conforme aumentan las necesidades de traslado de los usuarios, tanto de quienes utilizan la terminal aérea como de quienes trabajan en el complejo.

Estacionamiento de amplia capacidad en la terminal aérea. ı Foto: Especial

“Considero que la conectividad del aeropuerto se ha ido incrementando favorablemente de acuerdo a la demanda que tiene de usuarios”, señaló en entrevista con La Razón.

El directivo explicó que la conectividad se ha convertido en uno de los componentes de la operación aeroportuaria, por lo que el AIFA cuenta con una Terminal Intermodal de Transporte Terrestre (TITT), diseñada para facilitar el intercambio entre distintos medios de transporte.

El Dato: Actualmente las empresas de autotransporte ajustan sus frecuencias con el flujo de pasajeros.

No obstante, Arias reconoció que uno de los principales desafíos consiste en ampliar el conocimiento de los usuarios sobre las alternativas disponibles, pues la infraestructura existente todavía requiere mayor difusión para aprovechar las distintas opciones de traslado. “Nosotros lo hacemos a través de nuestra página oficial y en nuestras redes sociales, pero al parecer no es suficiente”, comentó.

Estación del Mexibús dentro del polígono del AIFA, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

En la terminal de autobuses operan, actualmente, 18 empresas que atienden a alrededor de mil 500 usuarios diarios, con conexiones hacia distintos puntos de la Ciudad de México, así como destinos como Querétaro, Puebla, Pachuca, Cuernavaca, León y Acapulco. Entre las alternativas de traslado también se encuentran rutas hacia la Central del Norte, la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), Taxqueña y la zona del Ángel de la Independencia.

Detalló que opera aproximadamente al 80 por ciento de su capacidad, lo que permite incorporar nuevas empresas y destinos conforme se incremente la demanda.

80% De la capacidad de la terminal se encuentra ocupada

Esta infraestructura también ha permitido que el aeropuerto funcione como un punto de conexión terrestre para usuarios que no necesariamente van a abordar un avión.

Una de las principales opciones de movilidad es la extensión de la Línea 1 del Mexibús, que conecta el aeropuerto con Ojo de Agua y permite continuar hacia Ciudad Azteca, donde los usuarios pueden enlazarse con la red del Metro de la Ciudad de México.

Terminal del ramal hacia el AIFA del tren desde Buenavista. ı Foto: Especial

El servicio, que comenzó a operar desde la inauguración del AIFA, también se ha convertido en un medio de transporte para trabajadores de las instalaciones aeroportuarias, incluidos quienes laboran en la zona de aduanas y otros puntos.

Arias explicó que actualmente el ramal cuenta con una flotilla de 12 unidades articuladas, adaptadas con espacios para transportar equipaje. Sin embargo, el incremento de usuarios durante las horas de mayor demanda ha llevado a las autoridades del transporte mexiquense a proyectar una ampliación a 17 vehículos.

1,500 Usuarios diarios en promedio utilizan la terminal de autobuses

La conexión también ofrece una alternativa para visitar el corredor cultural del complejo, donde se encuentran el Museo Militar de Aviación, el Museo del Mamut y otros espacios de exhibición, y el traslado puede realizarse mediante el Mexibús.

En materia tarifaria, el servicio tiene un costo de 10 pesos y permite realizar transbordos entre las líneas conectadas del sistema sin un cobro adicional, de acuerdo con la información proporcionada durante el recorrido.

A esta oferta se suma la conexión ferroviaria del aeropuerto, integrada a la terminal intermodal y concebida para facilitar el intercambio entre el transporte terrestre y el aéreo.

El subdirector de Servicios Terrestres explicó que la incorporación del tren modificó los hábitos de traslado de algunos usuarios, quienes comenzaron a utilizarlo en sustitución de otras alternativas, como los autobuses.

Asimismo, el AIFA dispone de una flotilla aproximada de casi 300 taxis, operados por dos empresas, además de tres compañías de arrendamiento de autos.

Estos servicios funcionan las 24 horas del día y su disponibilidad se ajusta a la demanda de pasajeros, particularmente durante las temporadas vacacionales, cuando se incrementa la llegada de viajeros.

El Tip: Se prevé sumar 5 unidades eléctricas a la red del Mexibús, con el fin de incrementar la capacidad de traslado.

El aeropuerto cuenta, además, con un área de estacionamiento destinada a taxis con capacidad para 700 unidades, aunque el número de vehículos en operación depende principalmente del flujo de usuarios y no de los espacios disponibles.

En el caso de los automóviles particulares, la TITT dispone de más de cuatro mil 200 cajones distribuidos en distintos niveles, con espacios para motocicletas, vehículos eléctricos y personas con discapacidad.

La oferta de movilidad se complementa con las principales conexiones carreteras hacia el aeropuerto, entre ellas la autopista México-Pachuca y el Circuito Exterior Mexiquense, vialidad que enlazan con las autopistas México-Querétaro y México-Puebla.

Hub

1. Terminal del ramal hacia el AIFA del tren desde Buenavista.

2. Estacionamiento de amplia capacidad en la terminal aérea.

3. Estación del Mexibús dentro del polígono del AIFA, en imagen de archivo.