Moody’s eleva a 2.0% previsión del PIB

La agencia calificadora Moody’s Ratings incrementó 0.3 puntos porcentuales la estimación de crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de México para 2026 y la ubicó en 2.0 por ciento, mientras que para 2027, lo colocó en 2.1 por ciento y para 2028 en 2.0 por ciento; el mayor dinamismo de la economía mexicana responde a los efectos generados por la inversión global en tecnología e Inteligencia Artificial (IA).

“Los efectos indirectos de la inversión en IA han fortalecido las perspectivas de crecimiento de México”, indicó en su más reciente Perspectiva macroeconómica global 2027-2028, en la que sostuvo que las presiones en el costo de los energéticos, las tensiones comerciales y geopolíticas, así como el aumento en el rendimiento de los bonos o malos retornos en las inversiones de IA podrían impactar de manera negativa en el crecimiento económico de los mercados emergentes, incluido México, dado que son los más expuestos.

El Tip: Entre 36 y 40 instituciones financieras y grupos de análisis han ajustado al alza su pronóstico del PIB.

“Las presiones persistentes sobre el costo de vida también podrían profundizar las tensiones sociales y políticas y alimentar la incertidumbre de políticas públicas. Sin embargo, un alto el fuego duradero en Medio Oriente que reduzca los precios de la energía más rápidamente, o mayores ganancias de productividad derivadas de la IA, elevarían el crecimiento”, señaló la agencia.

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Respecto a la inflación general a nivel global, el análisis destacó que ha tenido una aceleración por el alza en los costos de la energía, por lo que la calificadora prevé que las presiones de energéticos y de la oferta mantendrán la inflación de forma volátil y persistente durante el próximo año, y por ello, los países tendrán una política monetaria más restrictiva, a la par, los consumidores serán más sensibles a los precios. “Los bancos centrales emergentes mantendrán la cautela y pospondrán los recortes de tasas hasta 2027, condicionados por las elevadas tasas globales”; no obstante, resaltó que el Banxico hizo un recorte sorpresivo en la tasa de interés, aunque no se prevén recortes posteriores.