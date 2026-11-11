Por extorsión cierran 10.3% de las empresas

Aunque factores como la baja rentabilidad y los cambios en el mercado encabezan la lista de motivos por los que cierra una empresa en el país, la inseguridad representa también un freno estructural para el emprendimiento; de acuerdo con la Radiografía del Emprendimiento en México 2026, 10.3 por ciento de las empresas nacionales cierran por el costo que significa el robo y la extorsión, un incremento de 3.9 puntos porcentuales en dos años.

“Uno que nos llamó mucho la atención, por extorsión o robo, ya marca 10.3 por ciento de las empresas están cerrando por esto. Ahí me tocó unos amigos de Playa del Carmen que tuvieron que cerrar porque no querían dar el cobro de piso y les balancearon su negocio”, indicó Juan Carlos Cante, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de México (Asem).

El Dato: Los apoyos gubernamentales recibidos consisten principalmente en apoyos económicos a fondo perdido y capacitaciones, asesorías o mentorías.

Sostuvo que el cierre de emprendimientos no sólo se da por la amenaza directa, también porque los robos al transporte paralizan las operaciones y encarecen los costos operativos a través de pérdidas materiales e incrementos significativos en las primas de seguros y que esta problemática afecta a compañías de todos los tamaños.

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“Nos preocupa lo que está saliendo en los datos y creo que sería bueno comunicar que efectivamente esta falta de seguridad y descontrol del crimen organizado, sí está causando estragos en empresas grandes, medianas”, indicó.

En ese sentido, no es de extrañar que de las condiciones para emprender, una de las peor evaluadas sea la cobertura de seguridad pública, “en general, las condiciones para emprender reprueban todavía en nuestro país. Ninguna de las nueve condiciones, que les pedimos evaluar a los emprendedores en su entidad federativa, tuvo una calificación promedio que alcanzara siquiera los tres puntos en una escala de uno a cinco puntos”, indicó Liliana Orozco, coordinadora de Investigación del informe de la Asem.

Radiografía ı Foto: Especial

Señaló que la cobertura de seguridad pública obtuvo 2.18 puntos, donde el 61.6 por ciento de los encuestados calificó con uno y dos puntos. Asimismo, el acceso a programas de desarrollo empresarial empató en la evaluación con 2.18 puntos, seguido por el acceso a fuentes de financiamiento, para deuda o capital, que alcanzó 2.35 puntos.

“Otro de los grandes desafíos estructurales que ya conocemos en la Asem es que las empresas no reciben apoyo”, ya que 83.1 por ciento de las empresas no han recibido apoyo de ninguna institución pública ni privada. Y los que sí han tenido acceso, 12.2 por ciento ha sido gubernamental y 8.0 por ciento privado.

Además, de acuerdo con la radiografía, 93.8 por ciento de los emprendimientos se financia con recursos propios o de familiares y amigos, mientras que los que lo hace, a través de programas gubernamentales, inversionistas ángeles, fondos de capital de riesgo, el porcentaje es menor a 5.0 por ciento.

“Vemos que hay menos crédito, o sea, menos empresas están accediendo a préstamos y créditos, pero entre las que sí lo están logrando, las fuentes de estos recursos, las fuentes de este financiamiento son más formales”; no obstante, en 2024, se identificó que 68.5 de las empresas obtuvieron un préstamo y para la edición 2026 bajó a 57.8 por ciento.