Marchas y bloqueos en CDMX HOY 15 de noviembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Una marcha del colectivo Generación Z en la Ciudad de México, en 2025.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad y la justicia en Ayotzinapa.

Fotografía ilustrativa de una marcha en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro.

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

TE RECOMENDAMOS: Hoy No Circula lunes 16 de noviembre 2026 aplica para estos autos en CDMX y Edomex

Este domingo 15 de noviembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este domingo 15 de noviembre se prevé una marcha y dos concentraciones.

Marchas

GENERACIÓN Z: Se concentrarán en Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 con destino a Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc). (Aforo: 200; rechazo a la violencia, inseguridad y restricciones a la libertad de expresión; organizaciones en apoyo: El Poder somos Todos y Movimiento Independiente del Sombrero)

Concentraciones

COLECTIVA “MUJERES DE MAÍZ MILPA ALTA CHICOMECÓATL” : Se concentrarán en Plaza de San Antonio Tecómitl (Av. Morelos y Av. 5 de Mayo Poniente, Col. Pueblo de San Antonio Tecómitl, Alc. Milpa Alta) a las 09:00. (Aforo: 50; “Mercadita Feminista” para visibilizar y erradicar desigualdades y promover el empoderamiento económico)

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR APARTIDISTA Y NEUTRO : Se concentrarán en Instituto Nacional Electoral (Viaducto Tlalpan No. 100, Col. Arenal Tepepan, Alc. Tlalpan) a las 10:00. (Aforo: 20; exigirán respeto a la autonomía e independencia del INE)

CAMINANDO CON LA SEXTA INTERUNIVERSITARIA : Se concentrarán en Av. Paseo de la Reforma No. 211, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00. (Aforo: 30; acopio de víveres y medicamentos en apoyo a la “Gira por la Vida. Capítulo México” del EZLN)

COLECTIVA HILOS : Se concentrarán en Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) y Jardín Hidalgo (Felipe Carrillo Puerto, Col. Villa Coyoacán, Alc. Coyoacán) a las 11:00. (Aforo: 25; evento político-cultural “Sangre de mi sangre” contra la violencia de género)

COLECTIVO “PROTESTA DIVERGENTE PALEXICO” : Se concentrarán en Casa del Lago de la Universidad Nacional Autónoma de México (Calz. De los Poetas, Col. Bosque de Chapultepec 1ª Sección, Alc. Miguel Hidalgo) a las 12:00. (Aforo: 40; kermés de acopio de víveres en apoyo a la “Gira por la Vida. Capítulo México” del EZLN)

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Se concentrarán en Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00. (Aforo: 60; evento político-cultural para recaudar fondos para albergues de animales y espacios seguros para usuarias de cannabis

COMITÉ DE LUCHA CONTRA EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL : Se concentrarán en Fuente de los Cántaros del Parque México (Av. Michoacán y Av. México, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc) a las 16:00. (Aforo: 50; asamblea general sobre cambios del Programa de Ordenación de la ZMVM)

BIKERS ADDICTED CDMX : Se concentrarán en Tienda Bodega Aurrera Alta Tensión (Alta Tensión, Col. Minas de Cristo, Alc. Álvaro Obregón) a las 20:00. (Aforo: 70; reunión para convocar a nuevos integrantes al club de motociclistas)

CON GANAS DE VIVIR : Se concentrarán en Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 08:00 con destino a Hospital Juárez del Centro (San Pablo No. 13, Col. La Merced, Alc. Cuauhtémoc). (Aforo: 400; colecta de materiales de curación para pacientes oncológicos; no se descarta afectación de vialidades)

MICTLAN BIKERS CDMX : Se concentrarán en Kia Periférico Oriente (Av. Canal de Garay No. 629, Col. El Vergel, Alc. Iztapalapa) a las 08:30 con destino a Parque Los Dinamos (Emilio Carranza s/n, Col. San José de los Dinamos, Alc. La Magdalena Contreras). (Aforo: 35)

AZCAPOBIKE : Se concentrarán en C. Membrillo No. 83, Col. Nueva Santa María, Alc. Azcapotzalco a las 07:00 con destino a Parque Ecoturístico Chimalhuache (Av. La Pista, Col. Xochiaca, Chimalhuacán, Estado de México). (Aforo: 25)

BICIARTE : Se concentrarán en Centro Deportivo San José (Cuitláhuac, Calz. Reforma Agraria esq. San José, Alc. Tláhuac) a las 08:00 con destino a San Andrés Mixquic y Santa Catarina Ayotzingi. (Aforo: 35)

DEMORAD@S: Se concentrarán en Alianza Rojo Gómez (Av. Leyes de Reforma No. 2, Col. 3ra. Sección, Alc. Iztapalapa) a las 09:30 con destino a Museo Casa de Frida Kahlo (Londres No. 247, Col. Del Carmen, Alc. Coyoacán). (Aforo: 25)

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am