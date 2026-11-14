Marchan por los animales y contra el ‘especismo’ y otras marchas en CDMX HOY 14 de noviembre

Aspecto de una anterior marcha contra el especismo y por los derechos de los animales en CDMX.

Colectivos en favor de los derechos de los animales y seres sintientes marchan en Ciudad de México este sábado 14 de noviembre para exigir un alto a la explotación animal para consumo humano.

La manifestación irá desde Paseo de la Reforma hasta un destino que aún está por definir, si bien, habitualmente, las marchas terminan en el Zócalo capitalino. La movilización lleva por nombre Marcha contra el especismo 2026 y el propósito es:

“Exigir un alto a la normalización de la explotación animal para el consumo humano y promover una sociedad que reconozca el valor intrínseco de todos los seres sintientes”, se lee en un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Aspecto de una anterior marcha contra el especismo y por los derechos de los animales en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con la misma autoridad capitalina, otras dos concentraciones se prevén este sábado en la capital mexicana.

¿Qué otras marchas y bloqueos hay en CDMX HOY sábado 14 de noviembre?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este sábado 14 de noviembre se prevé una marcha y dos concentraciones.

Marchas

DIVERSAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES: Se concentrarán para la “Marcha contra el especismo 2026” en el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 con destino a por definir. (Aforo de 250 personas; exigen un alto a la explotación animal para el consumo humano).

Concentraciones

MÉXICO PREVIENE, A.C. : Se concentrarán en Av. San Pablo Xalpa No. 180, Col. San Martín Xochinahuac, Alc. Azcapotzalco a las 09:00 para realizar una intervención en un cruce peatonal en el marco del “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito”. (Aforo de 50 personas; no se descarta la afectación de vialidades durante sus actividades) .

GENERACIÓN ESPERANZA: Se concentrarán en la Fuente de los Cántaros del Parque México (Av. Michoacán y Av. México, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc) a las 16:00 para realizar un tendedero de denuncias sobre la iniciativa de “Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la CDMX”. (Aforo de 40 personas; no se descarta la afectación de vialidades).

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