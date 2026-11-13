Metro de CDMX regresa a la directiva de ALAMYS tras 20 años

Representantes de sistemas de transporte iberoamericanos celebran la designación del Metro de la Ciudad de México en la mesa directiva del organismo internacional.

En el marco del 39.º Congreso Anual y Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos (ALAMYS), que se llevó a cabo en Bilbao, España, el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava Suárez, destacó que, después de 20 años, el Metro de la Ciudad de México vuelve a formar parte de la mesa directiva de este organismo internacional, dedicado a promover la colaboración y el intercambio de experiencias entre sistemas ferroviarios.

Vista general de la 39.ª Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos celebrada en territorio español. ı Foto: STC Metro

El director general, Rubalcava Suárez, agradeció a los directivos de Metros iberoamericanos de países como España, Brasil, Portugal, Colombia y Panamá, la distinción otorgada al Metro capitalino, en el período 2026-2028, con posibilidad de renovar hacia 2030.

El titular del STC explicó que ALAMYS es una de las asociaciones más importantes en materia de transporte ferroviario, particularmente en el ámbito de la movilidad urbana.

El Metro capitalino regresa a la junta directiva de ALAMYS tras dos décadas de ausencia institucional. ı Foto: STC Metro

“Otorgarme una posición tan importante dentro de esta organización, sin duda es algo que beneficia a mi país y, por supuesto, a nuestra ciudad”, enfatizó.

Rubalcava Suárez reconoció la participación de las y los representantes de los sistemas de transporte que formaron parte de la 39.ª Asamblea General de ALAMYS y señaló que los trabajos e intercambios de experiencias realizados en Bilbao contribuirán a identificar y fortalecer mejores prácticas en beneficio del servicio que se brinda a las personas usuarias, lo cual es una de las premisas de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El Metro capitalino regresa a la junta directiva de ALAMYS tras dos décadas de ausencia institucional. ı Foto: STC Metro

En la asamblea, en la que el STC Metro fue designado para la vocalía 6 de la mesa directiva, participaron representantes de los sistemas de transporte de Lima, Río de Janeiro, Medellín, Barcelona, Catalunya, Lisboa, Panamá, São Paulo, Valencia y Madrid, así como del Metro de la Ciudad de México, que cuenta con 57 años de servicio y constituye uno de los sistemas de transporte ferroviario con mayor trayectoria en América Latina.

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