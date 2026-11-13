En 7 años suben 225% atenciones por adicciones a diversas drogas

En la conmemoración del 4 de abril, personal del IASAMA dio pláticas sobre el consumo de cannabis.

En los últimos 7 años, la Ciudad de México registra un alza en las atenciones a personas por el consumo de sustancias psicoactivas, ya que pasaron de 125 en 2019 a 407 en 2025, de acuerdo con el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (Iasama). Hasta el presente año suman dos mil 192 usuarios asistidos.

De acuerdo con la información entregada por el organismo descentralizado a La Razón, vía transparencia, las asistencias mantienen una tendencia al alza desde 2019 e incluso en lo que va de 2026 se han otorgado 216, cifra mayor a la de aquel año.

Los datos muestran que el año con mayor incidencia en cuanto al uso drogas, principalmente, legales e ilícitas fue 2025, con un 407 casos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Un año antes la autoridad reportó 395 apoyos.

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Lo anterior significa que, al menos en 2024 y 2025, poco más de una persona en promedio fue atendida diariamente luego de haber referido que consumía alguna sustancia que actuaba sobre su sistema nervioso o alteraba su actividad cerebral.

El Dato: La Secretaría de Salud estima que aal menos nueve de cada 10 decesos por adicciones están relacionadas con el consumo de bebidas embriagantes.

La directora general del Iasama, Amaya Ordorika Imaz, explicó a este diario que la mayor parte de los casos reportados o atendidos por el organismo tienen relación con el alcohol, aunque también hay otro tipo de elementos que representan un alto consumo a nivel capitalino.

“Cuando hablamos de las sustancias de mayor consumo, tenemos alcohol a la cabeza, seguido por tabaco y después tenemos cannabis.

“De alcohol estamos hablando de hasta 70 por ciento; tabaco, 40 por ciento, aproximadamente; cannabis, ya baja a 17 por ciento de la población y a eso, le sigue cocaína ya con un 4.2 por ciento. Los alucinógenos, que son distintas sustancias, tienen 2.5 por ciento de consumo”, dijo la titular del instituto.

“Después están estimulantes de tipo anfetemínico, que están con el 2.1 por ciento, mientras que de inhalables, tenemos un 1.6 por ciento de la población que los consume. Cuando hablamos de motivos de atención, la principal sustancia de atención históricamente es el alcohol, ya que es la de mayor prevalencia de consumo en la Ciudad de México y a nivel nacional”, expuso Ordorika Imaz.

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De acuerdo con cifras del Iasama, la alcaldía donde más atenciones se han proporcionado de 2019 a 2026 es Iztapalapa, con 463 casos, en parte por ser el área donde más centros de acompañamiento existen. A esta le sigue Gustavo A. Madero con 262 apoyos, Cuauhtémoc con 230 reportes, Álvaro Obregón con 205 impactos y Coyoacán con 164 registros.

“Toda atención se caracteriza por atravesar cuatro fases en particular. Primero, se hace un proceso de evaluación inicial que va a determinar el modelo de intervención. A partir de eso, se lleva a cabo la intervención. Después, se cierra la intervención con un proceso de análisis de cierre o de posevaluación, para luego entrar a un seguimiento”, explicó la especialista en materia de derechos humanos y política de drogas.

Sobre estos apoyos, Ordorika Imaz detalló que el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones pone especial énfasis en la atención que se brinda durante las primeras dos sesiones de cada apoyo, ya que la mayor parte de la población que no concluye una rehabilitación, abandona los acompañamientos en este lapso.

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En consecuencia, la titular del organismo subrayó que es de suma importancia brindar atenciones sin adoptar estigmas que asignen un enfoque punitivo al trato con cada persona que requiere atención, ya que ahí radica la mayor dificultad para dar seguimiento a cada persona.

“El estigma hace que la gente no quiera reconocer su consumo, que no se atreva a acercarse a los servicios de salud, ya sea porque piensa o porque ya vivió discriminación o maltrato.

“Hace también que las familias sientan que la persona no enfrenta un reto de salud, sino una situación de fracaso moral”, subrayó la directora del Iasama, quien también señaló que hay múltiples obstáculos que provocan esta situación en la población atendida.

Por ejemplo, algunos casos de consumo de sustancias psicoactivas pueden deberse a problemas de vivienda, aunque otros detonantes también suelen ser padecimientos como la ansiedad, el estrés o incluso, contratiempos laborales.

A causa de lo anterior, cobra especial importancia atender la problemática subyacente de consumo y, sobre todo, entender que para atender a estas poblaciones, el consumo de cualquier sustancia no anula los derechos a los cuales pueden acceder las y los chilangos.

Ante este panorama, el Gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo campañas para la atención de la salud mental no sólo de adultos, también estudiantes, así como de la prevención de las adicciones en diversos sectores de la población.

“A las personas que tienen un consumo de sustancias psicoactivas, transmitirles que no pierden sus derechos por ser consumidores de sustancias psicoactivas.

“En particular, en materia de su derecho a la salud, en el instituto estamos para atenderles y vincularles a los servicios necesarios que de toda la atención que brindamos en el instituto es voluntaria, respetuosa de sus derechos, confidencial y ambulatoria”, sostuvo Ordorika Imaz.