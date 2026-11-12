Suspenden audiencia contra presunto responsable de envenenar perros en Parque España

La justicia tendrá que esperar un poco más para los dueños de los perros envenenados en el Parque España. La audiencia de Salvador “N”, señalado como presunto responsable de colocar cebos con carne y veneno en este espacio de la colonia Condesa, fue suspendida este jueves 12 de noviembre por un juez de control.

El imputado, conocido como el “Mataperros”, está vinculado a proceso por el delito de crueldad animal, luego de que varios canes resultaran envenenados en el parque. La suspensión de la audiencia retrasó, por ahora, la posibilidad de avanzar en el procedimiento judicial.

A las afueras de los juzgados, los propietarios de los animales afectados se manifestaron para exigir justicia y evitar que el caso quede en el olvido. Sus abogados, por su parte, buscan que Salvador “N” reciba una sanción de cárcel por los hechos que se le atribuyen.

Difieren audiencia de Salvador N, presunto mataperros de #ParqueEspaña #Condesa.



Su defensa intentó cambiar las medidas cautelares para que llevara su proceso en libertad. “No traían estrategia”, dijo la abogada de los dueños de mascotas víctimas de envenenamiento. pic.twitter.com/oj7NafWK7G — Ariel Rodriguez (@arielTrdgz) November 12, 2026

De acuerdo con las versiones sobre el caso, el hombre habría colocado trozos de carne con veneno para presuntamente vengar la agresión que un familiar suyo habría sufrido por parte de un perro en el mismo parque.

La historia comenzó el pasado 30 de octubre, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina detuvieron a Salvador “N”, de 58 años, en las inmediaciones del Parque España, en el cruce de las calles Atlixco y Juan Escutia.

La dependencia informó que los policías lo identificaron como sospechoso luego de que sus características físicas coincidieran con las captadas por las cámaras de videovigilancia de la zona.

Mientras el proceso judicial sigue su curso, los dueños de los perros afectados mantienen su exigencia: que el presunto responsable no quede impune. Por lo pronto, la audiencia quedó en pausa, pero la demanda de justicia de quienes perdieron a sus compañeros de cuatro patas sigue muy presente.

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MSL