¿De qué murió Israel González Villegas, el profesor fallecido de CCH Sur?

El profesor falleció al interior de las instalaciones del CCH Sur en Coyoacán.

La comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del profesor Israel González Villegas al interior de las instalaciones escolares, ubicadas en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Conoce qué se sabe sobre la causa de muerte y el reporte oficial.

Tras registrarse el suceso dentro del campus universitario ubicado en Coyoacán, la Dirección del plantel Sur procedió a activar los protocolos institucionales correspondientes y notificó de inmediato a las autoridades.

Asimismo, hizo un llamado directo a la comunidad estudiantil y académica para evitar rumores y mantenerse informada exclusivamente a través de las vías oficiales de la institución educativa.

“Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares, amistades y compañeros de trabajo ante esta irreparable pérdida. Exhortamos a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales del plantel”, señaló el comunicado oficial difundido por las autoridades educativas.

Horas más tarde, la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades (DGCCH) reveló la identidad del docente fallecido. Se trata de Israel González Villegas, nacido en 1976 y de alrededor de 50 años de edad, quien impartía la asignatura de Educación Física en el turno matutino del Plantel Sur.

Además de su labor frente a grupo dentro del Departamento de Educación Física, González Villegas se desempeñaba como coordinador deportivo del plantel y acompañaba activamente a los equipos representativos de vóleibol en sus ramas femenil y varonil.

Instalaciones del CCH Sur, donde fue asesinado un estudiante el 22 de septiembre. ı Foto: Cuartoscuro

¿De qué murió el maestro del CCH Sur de la UNAM?

De acuerdo con las versiones preliminares que circulan tras el incidente, el fallecimiento podría estar relacionado con un posible infarto; sin embargo, dicha hipótesis no ha sido confirmada por la UNAM ni por la Dirección del Plantel Sur.

Hasta el momento, la casa de estudios no ha emitido un reporte médico, ministerial o pericial que determine de manera oficial la causa del deceso.

En un boletín oficial, las autoridades universitarias precisaron que corresponde a las instancias competentes realizar las diligencias legales y periciales pertinentes para esclarecer los hechos.

Lamentan la muerte del profesor

Tras conocerse la noticia, diversos integrantes de la comunidad estudiantil publicaron mensajes de despedida en internet resaltando su estrecho vínculo con la formación deportiva de los jóvenes.

Respecto al funcionamiento del centro educativo, los reportes disponibles señalan que las actividades académicas no fueron suspendidas de manera general tras el deceso del docente. Las clases continuaron desarrollándose con normalidad en el CCH Sur, dado que el boletín institucional no incluyó ningún aviso sobre cancelación de jornadas ni modificaciones al calendario escolar vigente.

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JVR