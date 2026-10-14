Clara Brugada anuncia nuevo plantel de la UNAM y celebra récord en reducción de pobreza

Clara Brugada Molina presentó cuatro iniciativas de ley clave durante la rendición de su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, acudió ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para rendir su Segundo Informe de Gobierno. Durante la comparecencia, calificada como un ejercicio ciudadano y democrático de rendición de cuentas frente a la población y el Poder Legislativo local, la mandataria presentó cuatro iniciativas de ley fundamentales: la reforma constitucional para reconocer el derecho al bienestar emocional, la creación del sistema de educación inicial, una ley de relaciones inquilinarias para garantizar rentas justas y asequibles, y la transformación del modelo de justicia cívica.

En materia económica, la Jefa de Gobierno destacó la fortaleza de las finanzas capitalinas. Asimismo, anunció que el próximo año no se cobrarán multas ni recargos en pagos atrasados del predial, beneficio enfocado en que la ciudadanía capitalina pueda ponerse al corriente. Durante el acto, Brugada Molina extendió una convocatoria al sector productivo, empresarios, cámaras comerciales, académicos y sociedad civil para conformar un gran pacto por la inversión, el empleo y la prosperidad compartida que construya un capítulo propio dentro del Plan México.

Sobre los avances sociales, la mandataria resaltó que, mediante las mediciones del Consejo de Evaluación (Evalúa), se comprobó una acelerada disminución de la marginación. Precisó que distintas metodologías coinciden en que, entre 2018 y 2024, cientos de miles de personas superaron la pobreza en la capital. Además, celebró que en dos años la Ciudad de México ha acumulado más de 30 reconocimientos internacionales en movilidad sustentable, protección a la biodiversidad, innovación tecnológica, gestión integral del agua y el sistema de cuidados.

El gobierno capitalino aplicará una condonación de multas y recargos en el pago del predial para respaldar la economía de la ciudadanía. ı Foto: Especial.

En cuanto a la planeación estratégica de la capital, la gobernante anunció la próxima entrega al Congreso del Plan General de Desarrollo, fruto de una consulta en la que participaron 203 pueblos, barrios y comunidades indígenas, así como 648 mil personas, reuniendo más de medio millón de propuestas. Respecto al Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana, aclaró que es irresponsable alarmar con desinformación, garantizando que el plan jamás afectará la propiedad privada ni aumentará impuestos.

En el rubro de movilidad, citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para señalar que en 2025 la satisfacción ciudadana con el Metro y Metrobús alcanzó máximos históricos. En materia ambiental, fijó las metas de reciclar la mitad de los residuos y reducir un 35% las emisiones contaminantes. En gestión hídrica, con un presupuesto incrementado en un 40%, destacó el desazolve de más de 900 kilómetros de drenaje, lo que permitió que en 2025 la satisfacción con el agua potable se ubicara en su máximo histórico según el INEGI.

Respecto a la vivienda, la postura institucional defendió el techo como un derecho y no como mercancía. Informó la entrega de 6 mil viviendas sociales, 7 mil más en construcción, la mejora de hogares de 40 mil familias y la intervención de más de 4 mil unidades habitacionales. En salud, anunció la edificación de dos nuevos hospitales en Xochimilco y Magdalena Contreras. Además, reafirmó la consolidación del Estado de bienestar apoyado en el Ingreso ciudadano universal y el Sistema Público de Cuidados.

En el plano educativo y cultural, la jefa de Gobierno anunció la construcción de un nuevo plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el suroriente de la capital, el cual será edificado por la administración local y operado por la máxima casa de estudios. También se edificarán tres universidades públicas en la periferia y cinco preparatorias en pueblos originarios. Por otra parte, hizo un llamado al Congreso a abrir un diálogo plural sobre la eutanasia y el derecho a una muerte digna.

En el ámbito político, se comprometió a no intervenir en el próximo proceso electoral. Finalmente, la mandataria dirigió dos exhortos a las fuerzas políticas: el primero, a mantener un debate de altura basado en ideas sin insultos ni desinformación sobre la obra pública; el segundo, a construir un cerco sanitario y cordón democrático contra los discursos de odio, la misoginia, el racismo, el clasismo y las pulsiones autoritarias.

La UNAM tendrá nuevo plantel en el suroriente de la CDMX, anuncia Brugada. ı Foto: Especial.

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JVR