Prepa 1 de la UNAM suspende clases este 7 de octubre tras ingreso de encapuchados

Entrada de la ENP Plantel 1 de al UNAM, en una fotografía ilustrativa.

Con el propósito de “proteger a la comunidad”, la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) Plantel 1, “Gabino Barreda”, determinó suspender sus actividades académicas este 7 de octubre, tras el ingreso de personas encapuchadas al plantel.

Más temprano, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó la presencia de un grupo de presuntos estudiantes que, con los rostros cubiertos, amagaron con tomar las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicadas en la colonia Potrero de San Bernardino, alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México.

Al respecto, la Preparatoria señaló que las personas encapuchadas ingresaron “por la fuerza” a sus oficinas administrativas y que mientras el personal intentaba “contener la situación” ocurrió “un aparente forcejeo”.

En un video difundido en redes sociales, es posible observar un par de personas al interior de un edificio durante una aparente riña. Por lo anterior, entre el alumnado inicialmente circularon rumores sobre la supuesta presencia de una persona armada en el plantel, así como de un estudiante lesionado. Sin embargo, ambas versiones resultaron ser un bulo.

No obstante, la Preparatoria instó a “cualquier persona afectada” presentar una denuncia para “proceder conforme a derecho contra quien resulte responsable de haber cometido una conducta indebida”.

#CDMX | Riña en Prepa 1 de la UNAM deja a alumno de segundo año lesionado; fue atendido en enfermería.



Policías capitalinos llegaron al plantel de Xochimilco.



Estudiantes acusan agresión de directivos y aseguran tener videos; también denuncian pliegos petitorios ignorados por… pic.twitter.com/HloHxlmgmD — Gremio 51 (@gremio_51) October 7, 2026

Sobre la protesta, la dirección del plantel afirmó que han respondido a las demandas de la comunidad estudiantil ofreciendo mesas de diálogo. En ese sentido, se dijo dispuesta “a resolver cualquier demanda de la comunidad de manera pacífica y ordenada”.

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cehr