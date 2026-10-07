Alertan por freno a obras hidráulicas por bloqueo vecinal

El titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández, acusó que grupos de personas en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, han frenado los trabajos del Plan Integral Hídrico de esa zona, el cual busca la separación de las aguas pluviales y residuales para evitar inundaciones y contaminación en dicha comunidad.

En conferencia, el funcionario local aseveró que, de seguir esta problemática, no será posible el manejo de aguas negras durante la temporada de lluvia.

“Si seguimos en esta situación, si no nos dejan trabajar, la problemática va a seguir, porque no hay salida. Hay otro cárcamo en San Gregorio que ya está rebasado y solamente capta una pequeña parte del drenaje, pero la gran parte de San Gregorio necesita un nuevo cárcamo para sacar las aguas negras y esas aguas negras, conducirlas a una planta tratadora”, comentó el titular de la Segiagua.

TE RECOMENDAMOS: Programa Capital Semilla Destaca Brugada impulso a mujeres

El dato: Autoridades sostuvieron que los manifestantes en San Gregorio también tienen tomada una casa de cultura.

El pasado 30 de septiembre una fuerte lluvia dejó viviendas y negocios de San Gregorio Atlapulco inundados, además, el agua arrastró incluso un vehículo. Debido a esta situación, vecinos instalaron un bloqueo para exigir atención para evitar que estas problemáticas se repitan.

Esto ha provocado diversos bloqueos de vialidades, los cuales impiden que continúen los trabajos. De acuerdo con las autoridades locales y vecinos, un grupo de personas se opone a los trabajos de la Segiagua, a pesar de que una votación de colonos resultó con un resultado de 90 por ciento en favor de éstas.

De acuerdo con Esparza Hernández, la obra de saneamiento que se está elaborando en San Gregorio Atlapulco, tiene una inversión de 372.3 millones de pesos y ya lleva 70 por ciento de avance, por lo que el resto corresponde a las dos obras complementarias detenidas por el bloqueo.

La primera de ellas es el cambio del drenaje en la zona, mientras que la segunda hace referencia a la construcción de una planta de bombeo (ambas con un costo de 65.5 millones de pesos).

CRÍTICAS A XOCHIMILCO. Respecto a los bloqueos y la situación que enfrentan agricultores de Xochimilco, Federico González, uno de los pobladores más afectados por la suspensión temporal del Plan Integral Hídrico San Gregorio Atlapulco, dijo que la alcaldía Xochimilco, presidida por Circe Camacho Bastida, no tiene mucho interés en atender la problemática.

“Vengo en representación de los campesinos del pueblo de San Gregorio Atlapulco. Tenemos una zona chinampera de 278 hectáreas que se van perdiendo cada año. ¿Pero por qué? Porque no hacen obras, y la alcaldía Xochimilco, brilla por su ausencia”, cuestionó el agricultor.

Sobre este asunto, La Razón preguntó a Camacho Bastida si su administración ya tenía un censo de afectados no solo por la suspensión de los trabajos encabezados por la Segiagua, sino también por la problemática que aqueja a San Gregorio Atlapulco con cada lluvia pero la funcionaria no respondió a esto ni sobre impactos econímicos en la zona.