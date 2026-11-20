Aspecto de una manifestación contra las desapariciones en el país, en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad y la justicia en Ayotzinapa.

Aspecto de una marcha de colectivos de personas trans, en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran movilizaciones más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Este viernes 20 de noviembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este viernes 20 de noviembre no se prevén marchas, pero sí 12 concentraciones y dos citas.

Concentraciones

COLECTIVO “HASTA ENCONTRARLES” CIUDAD DE MÉXICO : Se concentrarán en Metro Chabacano, Av. San Antonio Abad, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc a las 06:30 para jornada de búsqueda por patrones “Triple Frontera”. (Nota: Aforo estimado de 40 personas).

FAMILIARES Y AMIGOS DE IMPUTADOS POR EL PRESUNTO DELITO DE FRAUDE : Se concentrarán en Juzgados de Control del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Calz. Ermita Iztapalapa 4037, Col. Santa Martha Acatitla, Alc. Iztapalapa a las 09:30 para asistir a audiencia. (Nota: Aforo estimado de 20 personas).

FUNDACIÓN “FREEDOM SOULS - KIDS & PAWS” : Se concentrarán en Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 09:30 por caso de maltrato y crueldad animal en parque España. (Nota: Aforo estimado de 30 personas).

TRABAJADORES DE PILARES : Se concentrarán en Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Olivo 39, Col. Florida, Alc. Álvaro Obregón a las 10:00 por derechos laborales y reinstalación de personal. (Nota: Aforo estimado de 25 personas).

ALIANZA NACIONAL CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN : Se concentrarán en Monumento a la Revolución, Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00 en exigencia de transparencia y combate a la corrupción. (Nota: Aforo estimado de 200 personas).

JUSTICIA HISTÓRICA TRANS : Se concentrarán en Metro Copilco, Eje 10 Sur Copilco, Col. Copilco Universidad, Alc. Coyoacán a las 11:00 en el marco del Día Internacional de la Remembranza Trans. (Nota: Aforo estimado de 50 personas, con organizaciones en apoyo).

COALICIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD : Se concentrarán en Metro Barranca del Muerto, Barranca del Muerto 368, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón a las 15:00 con destino a IMSS-Bienestar, Gustavo E. Campa 54, por estímulo económico para uniformes. (Nota: Aforo estimado de 50 personas; se prevé desplazamiento al destino indicado).

MOVIMIENTO PLURAL DE COMERCIANTES DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO : Se concentrarán en Mercado 204 San Juan de Aragón U7, Av. 414 No. 110, Col. Pueblo de San Juan de Aragón, Alc. Gustavo A. Madero a las 16:00 en rechazo a evento por aniversario que afecta a locatarios. (Nota: Aforo estimado de 90 personas, con apoyo de organización vecinal).

VECINAS Y VECINOS DE PRADO Y FLORESTA COYOACÁN: Se concentrarán en Av. División del Norte y Rancho El Vergel, Col. Prados Coapa 1ª Sección, Alc. Tlalpan a las 16:00 en oposición a construcción de viviendas del INVI. (Nota: Aforo estimado de 50 personas; no se descartan bloqueos viales).

#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este viernes 20 de noviembre en la #CiudadDeMéxico.👮‍♀️📒



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SINDICATOS DEMOCRÁTICOS E INDEPENDIENTES : Se concentrarán en Metro Juárez, Balderas s/n, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 17:00 para reunión informativa. (Nota: Aforo estimado de 30 personas).

VECINAS Y VECINOS DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC : Se concentrarán en Sede de la Alcaldía Tláhuac, Av. Tláhuac s/n, Col. La Asunción, Alc. Tláhuac a las 17:00 para exigir destitución de comisionados del patronato de la Feria de San Pedro Tláhuac. (Nota: Aforo estimado de 60 personas; no se descartan bloqueos viales).

CENTRO DE APOYO A LAS IDENTIDADES TRANS A.C.: Se concentrarán en Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 20:00 en el marco del Día Internacional de la Remembranza Trans. (Nota: Aforo estimado de 60 personas).

Citas Agendadas

BLOQUE DE ORGANIZACIONES SOCIALES, MOVIMIENTO NACIONAL : Acudirán a Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 para solicitar incorporación a programas de vivienda. (Nota: Aforo estimado de 35 personas).

TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS: Acudirán a Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, Av. Río Churubusco 1155, Col. Carlos Zapata Vela, Alc. Iztacalco a las 11:00 por derechos laborales y condiciones de trabajo. (Nota: Aforo estimado de 30 personas).

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