Este jueves 19 de noviembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
La estafa romance: iniciativas para su castigo están en el limbo legislativo
Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy:
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 19 de noviembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.
A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Colectivo “Hasta encontrarles” Ciudad de México: Estación “Chabacano”, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. San Antonio Abad, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 06:30
- Comite de lucha contra el plan de desarrollo y ordenamiento territorial: Av. Insurgentes Sur y Av. Paseo de la Reforma, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc (ambos sentidos), desde las 09:00
- Colectivo feminista interseccional “somos ellas”: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00
- Sorece A.C: Estación “Pino Suárez”, líneas 1 y 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. José María Pino Suárez y Av. José María Izazaga, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde 12:00
- Alianza mexicana de trabajadoras sexuales: Monumento a la Mexicanidad Av. José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 13:00
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LMCT