Marcha de colectivos "Generación Z" y del Movimiento Independiente del Sombrero, en CDMX.

Este jueves 19 de noviembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Fotografía de archivo de una manifestación de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy:

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 19 de noviembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Colectivo “Hasta encontrarles” Ciudad de México: Estación “Chabacano”, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. San Antonio Abad, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 06:30

Comite de lucha contra el plan de desarrollo y ordenamiento territorial: Av. Insurgentes Sur y Av. Paseo de la Reforma, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc (ambos sentidos), desde las 09:00

Colectivo feminista interseccional “somos ellas”: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Sorece A.C: Estación “Pino Suárez”, líneas 1 y 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. José María Pino Suárez y Av. José María Izazaga, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde 12:00

Alianza mexicana de trabajadoras sexuales: Monumento a la Mexicanidad Av. José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 13:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 19 de noviembre, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT